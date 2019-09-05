Вопросы Путину по Беслану 5 Анастасия Кириленко

5.09.2019, 9:06

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ФОТО: РИА НОВОСТИ/ВЛАДИМИР ИВАНОВ

Отсутствие опровержения означает достоверность?

В 2007 году (еще нигде не работая) я, оказывается, была на крайне малочисленной акции памяти жертв Беслана и написала оттуда блог.

"Если бы даже собака Кони была в той школе, наши дети остались бы живы", - всхлипывая, заявляет мать погибших детей, представительница как нельзя кстати "приостановленной" организации "Голос Беслана".

По рассказам потерпевших из злополучной школы, которую сегодня правительство весьма своевременно предлагает снести ради постройки храма, правда всплыла лишь потому, что Руководство решило посадить единственного оставшегося в живых террориста. На судебных заседаниях пришлось допрашивать свидетелей. Однако больше сотни человек не смогли подтвердить официальную версию, а сходились в показаниях, что бомба прилетела извне, пробив крышу. Что в спины детям террористы не стреляли. Выяснилось, что больше сотни детей просто сгорело - не было у них других причин смерти. То есть, лежали оглушенные, пока вспыхнувший от федеральных огнеметов спортзал горел. В дальнейшем последовало сокрытие улик и, как нетрудно догадаться, презумпция вины террористов.

Митингующие прямо обвинили генерала, отдавшего приказ о штурме, а также Патрушева и Путина, и обратились к присутствующим на митинге господам с Лубянки с просьбой "все ему передать".

В Беслане сейчас две организации пострадавших - активисты одной из них поехали по зову ВВП в Кремль через год после трагедии что-то обсуждать, а потом "превратились в министров иностранных дел" - такими частыми стали командировки за границу за гуманитарной помощью. А вот "Голос Беслана" - это те, кто решил остаться в Беслане первого сентября. Да и вообще слишком дерзко обвиняет Путина. И их закрыли.

Митинг посетило от силы 250 человек - еще бы, праздник, день города Ма-асквы...

У меня еще вот какой вопрос возник. Как известно, Андрей Илларионов заявил в эфире Радио Свобода, что Аслан Масхадов, с которым велись переговоры, сообщил, что выезжает спасать детей в Беслане даже без гарантий безопасности ему самому (Масхадов был в розыске).

И в этот момент был отдан приказ начать штурм, т.к. в Кремле (Путин?) испугался такого исхода.

С момента публикации этих слов в СМИ прошло более трех лет. Ни Песков, ни Путин, никто их не опроверг. В цивилизованных странах в случае отсутствия опровержения утверждение считается достоверным.

Российские власти заявляли в 2004-2005, что Масхадов и сам организовал этот теракт. Потом Масхадова "ликвидировали".

В Кремле, видимо, думают, что смерть подозреваемого освобождает их от обязанности доказывать свои утверждения?

Все это не впечатляет европейские органы правосудия. Организовал, был оформлен "убитым при попытке к бегству", нет человека - нет проблемы.

Короче, выходит, все было так: по пустой дороге террористы проехали в школе, находящейся рядом с РОВД. В РОВД никого не было - они уехали охранять кортеж (Дзазохова). Родственники захваченных заложников образовали живую цепь, именно чтобы не допустить штурма, помня про "сортирные" высказывания г-на Путина и представляя, что для российских властей значит жизнь человека. На третий день спецназ сначала пальнул небольшим орудием, потом "шмелем" через эту живую цепь.

Начавшийся пожар не тушили даже спустя несколько часов после штурма (видимо, чтобы следы были уничтожены). Ополченцы, жалуются спецназовцы, им мешали работать (на самом деле они бросились выносить своих). Школу собирались снести совсем (Марго Симонян вещает об этом прямо сразу с места теракта). С большим трудом удалось отстоять обломки. Установить причину смерти обгоревших тел было невозможно, т.к. не были проведены баллистические экспертизы (решение ЕСПЧ).

Когда приняли к рассмотрению жалобу в ЕСПЧ, рос. правительство предоставило множество доказательств о том, какие страшные были террористы и что им заранее поступали сигналы о этом. И вот ЕСПЧ пришел к выводу, что власти знали (!) и ничего не делали для предотвращения теракта.

Потом отменили выборы губернаторов и одномандатников в ГД.

Г-н Путин объявил об этом уже 13 сентября.

ЕСПЧ о Беслане:

Процессуальное обязательство - причина смерти большинства жертв была установлена ??только на основании внешних осмотров органов. Никаких дополнительных исследований не проводилось, например, для определения местонахождения, извлечения и сопоставления внешних объектов, таких как металлические фрагменты, осколки и пули. Несколько раз родственники тех, кто погиб в школе, просили эксгумировать тела жертв и провести дополнительные расследования, чтобы сделать более конкретные выводы о причинах их смерти, но такие запросы не были удовлетворены. Треть жертв погибла по причинам, которые невозможно установить с уверенностью ввиду обширных ожогов. Такая высокая доля неустановленных смертей казалась поразительной. Местоположение тел заложников в школе не было отмечено или записано с какой-либо точностью. Отсутствие такой базовой информации, как место гибели жертв, способствовало двусмысленности в отношении обстоятельств, при которых они произошли. Индивидуальное описание их местонахождения и более глубокое изучение останков должно было послужить отправной точкой для многих важных выводов, сделанных в ходе расследования. Неспособность обеспечить эту основу для последующего анализа представляла собой серьезное нарушение требований эффективного расследования.

Вот этот человек справа, "Игорь Шевчук« из спецназа, рассказал французам - т.н. агентству Спутник, что террористы в бесланской школе не шли на переговоры, непонятно чего хотели, что перед штурмом в школе раздался взрыв, а решение ЕСПЧ - политическое. Сами они все сделали правильно.

Любопытный фейс - даже в камеру не способен посмотреть, потому что врет.

Интервью при этом призвано пустить слезу - он утверждает, что вел в школу своего ребенка, прямо на дороге развернулся, бросил ребенка и пошел спасать заложников.

Представляете, да? Школа - дело такое, что расположено в 5-10 минутах от дома. Да и режим в ней - все линейки начинаются одновременно. Но бедного спецназовца вызов на освобождение заложника застал вот прямо по дороге, и он развернулся и пошел.

PS Как нетрудно было догадаться, сегодня наш герой Беслана обличает фашистскую хунту Украины в репортажах лайньюза.

Анастасия Кириленко, «Фейсбук»