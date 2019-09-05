Столтенберг: НАТО нужно сотрудничество с Беларусью 1 5.09.2019, 9:11

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ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ

ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

Генсек Альянса выступил на совместной пресс-конференции с президентом Литвы.

НАТО считает необходимым вести диалог с Беларусью по вопросам контроля за вооружениями и нераспространения. Об этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявил 4 сентября на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Брюсселе.

— Беларусь — это сосед НАТО, мы верим в диалог по вопросам безопасности, транспарентности, повышения предсказуемости, а также по вопросам контроля за вооружениями. В частности, мы работаем с Беларусью по вопросам, связанным с ядерным нераспространением, — заявил Столтенберг.

По его словам, альянс считает, что такой диалог «выгоден как для НАТО, так и для Беларуси», сообщает tut.by.

— Именно по этой причине мы ведем диалог с этой страной. Нам нужно сотрудничество, потому что Беларусь — сосед, — отметил он.

Столтенберг также добавил, что «у Беларуси должно быть суверенное право выбирать свой собственный путь, и мы будем его уважать». При этом он привел в пример Черногорию и Литву, которые вступили в альянс несколько лет назад и Северную Македонию, которая намерена вступить в НАТО. Генсек альянса подчеркнул, что точно также НАТО уважает право каждой страны не стремиться стать членом НАТО.