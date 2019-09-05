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Лондон представил новые правила для мигрантов из Европы после «жесткого Брекзита»

  • 5.09.2019, 9:16
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Лондон представил новые правила для мигрантов из Европы после «жесткого Брекзита»

Они смогут получить вид на жительство сроком на три года.

Правительство Великобритании в среду, 4 сентября, опубликовало новые правила для мигрантов из стран Евросоюза, а также из Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейна, сообщает dw.com.

Граждане этих государств получат возможность запросить в Соединенном Королевстве вид на жительство сроком на три года. И они, и их ближайшие родственники смогут подать такую заявку онлайн.

Предполагается, что новые правила вступят в силу с момента "жесткого Брекзита" до конца 2020 года и коснутся только тех, кто собирается длительно жить и работать в Великобритании. Цель этих норм - регулировать приток трудовых мигрантов, а также усилить контроль на границе, заявляет правительство.

В тот же день Палата общин британского парламента заблокировала "жесткий Брекзит", а затем отвергла идею премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в стране.


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