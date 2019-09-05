Китайские заводы в Беларуси: власти могут попасть впросак 22 5.09.2019, 9:18

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Эта история только начинается.

Среди чиновников Березовского райисполкома (Брестская область) появилась информацию о планах строительства в городе мусороперерабатывающего завода. Завод будет строиться китайцами и по китайским технологиям.

Нужно ли городу это предприятие и к каким последствиям может привести его строительство?

На вопросы Charter97.org отвечает общественный активист и блогер из Березы Александр Кабанов.

- Вам известно о планах исполкома по строительству китайского мусороперерабатывающего завода? Что это за предприяти и насколько оно может быть опасным для экологии города?

- Да, такие разговоры идут в городе. Но официальной документации я пока не видел. Но такие планы есть, хотя и не сильно афишируются властями.

Но, знаете, меня напрягает одно слово… Когда мы начали изучать документы многих и очень многих заводов, в том числе Светлогорского беленой целлюлозы и Брестского аккумуляторного, я обратил внимание на следующую закономерность: там, где есть слово «Китай» — уже есть опасения, что не все в порядке.

Но, конечно, сначала надо ознакомиться с технологией запланированного в Березе завода. Но пока нет такой информации. Когда такая информация появится — мы ее сразу передадим технологам, людям со специальным образованием, чтобы объективно все оценить.

- В Березе и так сложная ситуация с онкологией. Как на здоровье людей скажется появление еще одного предприятия, построенного китайцами?

- Любое предприятие, даже кондитерская, которая выпускает печенюшки, несет угрозу окружающей среде и здоровью людей. Все зависит от того, как будет устроена сама технология производственного процесса, какие будут использоваться очистные сооружения, как часто они будут меняться и как грамотно обслуживаться.

Как я уже говорил, в Беларуси использование технологий со словом «Китай» вызывает опасения. Хотя в Европе предприятия, даже с участием китайской составляющей, функционируют более безопасно.

- Строительство завода АКБ под Брестом закончилось тем, что уже полтора года длится беспрецедентная в истории Беларуси протестная акция, совладелец завода Лемешевский арестован, чиновники пытаются «умыть руки», а запуск завода приостановлен решением исполкома. Может ли на карте Беларуси появиться еще один «бунтующий город»?

- Конечно, это вполне возможно. Сейчас, когда люди увидели, что еженедельными протестными акциями можно чего-то добиться, в Березе возможно все, любое развитие событий, в том числе и превращение города в «бунтующий».

Ведь в Бресте благодаря нашим протестам вскрылись такие факты нарушения законодательства, что арестован не только Виктор Лемешевский — арестованы достаточно много его сотрудников и подчиненных, а также два чиновника из Министерства охраны окружающей среды. Все это может произойти и в Березе.

Брестский пример — это мощный посыл березовским чиновникам: ребята, не попадите впросак с китайским заводом, внимательно ознакомьтесь со всеми документами, правильно проведите общественное обсуждение, то есть до принятия решения в правительстве, а не после.

- Вы лично и ваши коллеги — будете бороться против планов по открытию этого завода?

- Конечно. Если он окажется экологически опасным — то да. Благодаря Бресту мы уже начали неплохо разбираться в вопросах экологии и нарушения властями экологических норм. Знаем многие нюансы и подводные камни, и этот опыт надо использовать.

Пусть власти не думают, что Брестский завод АКБ и вся история протестов закончились — нет, эта история только начинается.

- Опрошенные журналистами жители Березы говорят: «Я думаю, что его лучше в Дроздах построить, это лучшее место в Беларуси, и лучший друг китайцев живет там». Как вам такая идея?

- Это вопрос, как я понимаю, риторический. Естественно в Дроздах за экологией смотрят, и смотрят внимательно. Потому что здоровье одного человека у нас оказалось важнее, чем здоровье целой нации.

- Но в самом деле — почему вредные предприятия в последнее время строят именно в Брестской области?

- Не думаю, что это происходит только в Брестской области. Посмотрите, в Гомеле тоже свои проблемы: Светлогорский завод беленой целлюлозы. В Могилеве — «Омск-карбон». В Островце, Гродненская область — Белорусская АЭС. В Боровлянах Шакутин хотел построить от «Амкодора» какой-то сомнительный завод — но люди завернули этот проект.

Вредными заводами застраивают всю Беларусь. Такое впечатление, что экология сейчас выходит на первый план повестки дня в Беларуси. А борьба с вредными производствами становится приоритетной для активистов.

- Стало известно, что вы будете участвовать в осенней «избирательной кампании». Почему вы приняли такое решение и чего хотите добиться?

- Принял решения я потому, что мы долго общались с коллегами и поняли, что корень проблем — в нашем абсолютно глупом законодательстве. В идеале необходимо убирать из власти людей, которые не соответствуют запросам и требованиям наших граждан.

Я понимаю, что честных выборов в стране не существует и пройти в «парламент» практически не реально — меня либо срежут либо в процессе регистрации, либо как обычно «посчитают» голоса.

А моя задача — привлечь внимание граждан к политическим и другим проблемам, чтобы они пришли на участки в качестве наблюдателей, активистов — и максимально противодействовали фальсификациям.

Люди должны понимать, что нам нужны честные, прозрачные выборы, и от этого зависит, будут ли потом строить опасные заводы под боком или не будут, будут ли нас сажать в камеру за то, что мы хотим дышать чистым воздухом, или не будут. Это все очень взаимосвязано.