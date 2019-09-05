Хозяин «Табакерок» строит на Минском море усадьбу «Родовое гнездо» 25 5.09.2019, 9:23

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Алексей Олексин

Олигарх получил участок элитной земли размером 3,8 га.

Бизнесмен Алексей Олексин, ставший известным широкой общественности после установки по всей стране табачных киосков «Табакерка», получил участок на Минском море под строительство семейной усадьбы «Родовое гнездо». Рядом у него уже есть два объекта: гостинично-ресторанный комплекс «Сябры» и стрелковый комплекс на территории почти в 7 гектаров. Новый участок бизнесмена расположен сразу за стрелковым комплексом и имеет выход к воде. Подробнее об участке — в материале tut.by.

Согласно выписке из Единого государственного регистра недвижимого имущества, надел площадью 3,8 гектара был выделен Алексею Олексину в сентябре 2018 года по решению Миноблисполкома. Земля досталась бизнесмену не в собственность, а в аренду на 99 лет. Размер годовой платы — 1 185,79 рубля.

Целевое назначение участка — строительство и обслуживание семейной усадьбы «Родовое гнездо».

Tut.by обратился за комментариями в комплекс «Сябры», но пока не получил необходимую информацию.

Не исключено, что новый участок будет дополнением к двум уже существующим объектам, расположенным в агрогородке Семково — базе «Сябры» и стрелковому комплексу.

Напомним, гостинично-ресторанный комплекс «Сябры», который располагается в 9 км от МКАД по дороге Заславль — Колодищи, семья Алексея Олексина создала больше десяти лет назад. Постепенно объект разросся до полноценного комплекса для загородного отдыха.

А в 2017 году подконтрольная Олексину компания «Энерго-Оил» получила разрешение на строительство комплекса по организации стендовой стрельбы через дорогу от базы «Сябры» под Минском.

Этим летом стрелковый комплекс, который построил Олексин, был признан уникальным на государственном уровне. Для организации его функционирования президентом был подписан указ № 245 «О деятельности спортивно-стрелкового комплекса». Согласно документу, комплекс получил право заниматься военно-исторической и военно-познавательной просветительной деятельностью, оказывать организациям и физическим лицам услуги по формированию навыков обращения с оружием, стрельбе из боевого, служебного и гражданского оружия, обучению стрельбе и повышению стрелковой квалификации, приведению к нормальному бою имеющегося у организаций и физических лиц боевого, служебного и гражданского оружия, а также его ремонту и модернизации.

Кто такой Алексей Олексин?

Интересы Алексея Олексина сосредоточены на торговле нефтепродуктами, банковской сфере (МТБанк), производстве мясных изделий («Велес-Мит»), табачном бизнесе, девелопменте, логистике и ресторанном бизнесе. Олексин — бывший главный специалист департамента энергоресурсов и нефтепродуктов компании «Белвнешторгинвест», входившей в состав Управления делами Лукашенко. Он раньше был партнером Юрия Чижа. Однако в 2012 году их пути разошлись.