В Украине начал работу Высший антикоррупционный суд 2 5.09.2019, 9:48

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На его создании настаивали международные партнеры Украины.

В Украине в четверг, 5 сентября, начинает работу Высший антикоррупционный суд (ВАКС), сообщает zn.ua.

Высший антикорсуд должен рассматривать уголовные производства, находящиеся в подследственности Национального антикоррупционного бюро (САП) и Специализированной антикоррупционнной прокуратуры (САП). Как новые, так и те, которые уже слушают в других судах.

На создании специализированного суда как на одном из элементов борьбы с коррупцией настаивали международные партнеры Украины. Однако сразу же после старта работы ВАКС может произойти коллапс, ведь антикоррупционный суд может получить от судов других инстанций минимум три с половиной тысячи дел.

"Судьи вынуждены будут сконцентрироваться часто на второстепенных и кое-где старых делах, которые годами пылились в обычных судах. Зато дела топ-коррупции будут медленно двигаться из-за перегруженности судей", - отмечала юрист "Центра противодействия коррупции" Елена Щербан.

Антикоррупционному суду подсудны уголовные производства по коррупционным преступлениям, сумма ущерба в которых в 500 и более раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц (968 тысяч гривень в данный момент – ред.), пишет LB.ua.

Решение о дате начала работы суда собрание судей приняло 7 мая, сам Антикоррупционный суд был создан в июне 2018 года.

В тот же день главой ВАКС была избрана экс-судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич, ее заместителем стал бывший юрисконсульт Евгений Крук.

Согласно уставу, в состав Высшего антикорсуда входят 38 судей, 11 из которых работают в Апелляционной палате. Шесть следственных судей избираются сроком на год с правом переизбрания на тот же срок. Срок полномочий главы ВАКС – три года.

В 2018 году Кабинет министров Украины выделил для ВАКС два здания, но те оказались непригодными и требующими ремонта. Так, апелляционная и судебные палаты ВАКС не могут размещаться в одном здании, в том числе вместе с другими судами и их аппаратами, а помещения Антикорсуда должны быть оснащены средствами обеспечения личной безопасности судей и сохранности документации.

Временно суд размещался в здании Печерского районного суда Киева, в июле этого года он переехал в здания на проспекте Победы, 41 и Крещатик, 42А в Киеве.

Особые требования предъявляются и к безопасности судей ВАКС. Так, судьям, а при необходимости и членам их семей, предоставляется круглосуточная охрана, а жилье оснащается охранной сигнализацией и тревожными кнопками.