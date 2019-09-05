Наталья Стрельченко: Иду в политику, потому что не хочу, чтобы мои сыновья служили в российской армии 2 5.09.2019, 9:58

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Наталья Стрельченко

Активистка хочет привлечь внимание белорусов к вопросу сохранения независимости.

Известная в райцентре Дубровно на Витебщине оппозиционная активиста Наталья Стрельченко объявила о намерении участвовать в предстоящих «парламентских выборах» в качестве возможного кандидата. Для этого ей необходимо собрать 1000 подписей.

Уже в начале сентября она планирует зарегистрировать свою инициативную группу в местной окружной комиссии. Она могла бы и не собирать подписи, а выдвигаться от партии, но 12 августа Наталья написала заявление о выходе из ОГП и сейчас идет на выборы как самовыдвиженец (от «Народной Громады» Николая Статкевича).

Наталья рассказала «Витебской весне» о том, почему решила участвовать в этой кампании и которая сейчас политическая обстановка в ее регионе.

- Главной причиной, почему я решила участвовать в «выборах», стала угроза потери независимости Беларуси. Я мать, у меня растут два сына, и я категорически против, чтобы их призывали служить в российскую армию, чтобы они участвовали в очередной войне, которую захочет развязать Россия. Участие в «выборах» даст мне возможность призвать белорусов выражать свое недовольство.

- Какие сейчас настроения у людей?

- Настроения разные. Те, кто устроил жизнь ближе к власти, своим положением полностью довольны. А остальные - выживают кто как может. Кто-то едет на заработки в соседние страны, кто-то - в более крупные города Беларуси.

- В каком состоянии находятся оппозиционные партии и общественные организации в Дубровно?

- Оппозиционные партии здесь появились сравнительно недавно, если быть точнее, в 2015 году, и находятся на стадии развития.

- А как к ним относится местная власть?

- Появление оппозиции в Дубровно вызвало у местных властей враждебные настроения, которые начали проявляться в различных репрессивных мерах. А теперь, как я понимаю, чтобы не привлекать лишнего внимания и чтобы не было большого резонанса из-за репрессий, власть изменила тактику.

- Были ли предыдущих «парламентских выборах» независимые кандидаты в Дубровно?

- Да, в 2016 году от Объединенной гражданской партии по нашему округу участвовал кандидатом в депутаты Александр Турок.

- Все-таки почему вы приняли решение выйти из ОГП?

- Я вышла из партии в связи с утратой доверия к руководству Оршанской городской организации, между нами возникли существенные разногласия.