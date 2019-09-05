Какую опасную продукцию и откуда везут в Беларусь 4 5.09.2019, 10:19

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Ситуация кардинально поменялась.

Согласно данным Госстандарта, за август 2019 года было выдано 62 предписания о запрете к ввозу и реализации опасной продукции, из которых 29 касались электротехнической продукции, произведенной в основном в Китае. Это менее половины от всего объема, в то время как ранее эта группа товаров занимала от 60% и более всех выданных запретов. Ситуация незаметно начала меняться еще с начала года и постепенно усиливается. «Ежедневник» проанализировал предписания Госстандарта, чтобы понять, чего потребителю следует опасаться прежде всего.

Текстиль и изделия из кожи

Все больше предписаний начало выноситься в отношении текстиля и изделий из кожи, в том числе обуви. При этом под запрет в текущем году попадал очень широкий ассортимент - от трусиков и бюстгальтеров, до подушек.

Лидирует здесь Китай, но уже не так явно, как в электротехнической продукции. На место лидера претендует и Россия, которая начала активно поставлять на белорусский рынок некачественное белье, и другие изделия легкой промышленности. Так из 17 предписаний, выданных в августе, 9 касались китайских производителей, а 7 - российских. При этом, если китайцы отметились в основном носками, то россияне - более значимой продукцией.

Так, например, 20 августа Госстандарт выдал предписание на запрет к реализации женского платья марки LASKITA, пошитого в московской области ООО «ГИЗА». Поводом для запрета стало несоответствие фактических значений процентного содержания сырья, тем данным, которые указывал на этикетке производитель. На этикетке было указано: полиэстер 50%, хлопок 30%, вискоза 15%, лайкра 5%. Реально же материал платья на 94,7% состоял из ПЭ (полиэфир) и на 5,3 % из ПУ (лайкра). Хлопка не было вообще.

Несоответствие указанного на этикетке сырья - это основное нарушение для текстиля. Как правило, обманывают потребителя относительно содержания хлопка. И грешат этим даже страны, которые этот хлопок производят и где он стоит относительно недорого. Например, платье для девочки марки BONITO kids, произведенное в Узбекистане ООО «Original Textile and Print», должно было на 100% состоять из хлопка. По крайней мере, именно так было указано на этикетке. На самом деле доля хлопка в материале была 63,7%, а остальное ПЭ (полиэфир).

Аналогичный фокус московские производителями проворачивают и с подушками, которые вместо пуха заполняют перьями, в том числе и куриными.

Детские игрушки

По прежнему много выявляется опасных для детей игрушек. Здесь лидерство по-прежнему держит Китай, как и прежде превышая предельные нормы миграции фенола в водную среду. Как правило, норма превышается в 10-15 раз, но есть и рекордсмены, превышающие норму в 100 (!) раз. Этот антирекорд установила в августе китайская компания YIWU ZHOUSIMA CRAFTS COMPANY LIMITED с надувными кругами, битами и молотками. С учетом того, что такие игрушки всегда берут в рот (хотя бы для того, чтобы надуть), опасность для детей и их родителей более чем реальная.

Вторым по популярности нарушением в детских игрушках является превышение допустимого уровня шума.

Продукты питания

Довольно часто в 2019 году Госстандарт стал выдавать запретные предписания и в отношении продуктов питания. Здесь уже лидерами являются российские производители, хотя попадаются и китайские. Последние больше всего грешат с карамелью на палочках, куда добавляют слишком много подсластителей, вызывающих диарею у детей.

А вот с продуктами питания из России не все так безобидно. Например, в фигурных тарталетках с клубничным джемом, производства ООО «КОНТЕК» (Москва), выявлен целый букет не указанных в маркировке опасных добавок: синтетический краситель желтый «солнечный закат» FCF (Е110) (оказывает отрицательное влияние на активность и внимание детей), а а также консервант бензойной кислоты.

В пряниках «Имбирные с повидлом», поставленных в Беларусь из Воронежа, было обнаружено пятикратное превышение консерванта диоксида серы, что может вызвать серьезную аллергию.

В августе Госстандарт и вовсе выявил в молотом черном перце «Карта вкуса» ООО «Вега-ТУ» (Москва) завышенное количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), превышение допустимого уровня содержания плесени, недопустимое наличие бактерий группы кишечных палочек.

Впрочем, объем поставок в Беларусь опасной продукции все же понемногу сокращается, в том числе и благодаря усилиям Госстандарта. А это уже вселяет определенный оптимизм относительно защиты здоровья жителей Беларуси.