В Польше будет построена одна из самых больших солнечных электростанций в Европе

В Польше будет построена одна из самых больших солнечных электростанций в Европе4
- 5.09.2019, 10:24
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Первые поставки электроэнергии будут осуществлены уже в 2020 году.
В Великопольском воеводстве будет построена крупнейшая в стране солнечная ферма и одна из крупнейших солнечных электростанций в Европе с мощностью 600 МВт, передает «Радио Польша».
Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта было подписано в Варшаве представителями компании Energia Przykona и партнеров из Китая и Швейцарии. Китайская компания будет отвечать за строительство и поставку технологий, финансовой стороной займется швейцарская компания.
Первые поставки электроэнергии с этого завода будут осуществлены уже в 2020 году.