Как Россия поддерживает «турецкое ОРДЛО» на Кипре Татьяна Деркач, «Деловая столица»

5.09.2019, 10:42

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Церковь Пресвятой Богородицы на Северном Кипре

Фото: aviketos.com

Пути РПЦ и северо-кипрского бизнеса причудливо пересеклись.

Недавно разразился громкий скандал, связанный с покупкой россиянами недвижимости, а также с присутствием Русской церкви на Северном Кипре. На обвинения в незаконном появлении РФ на непризнанной территории Кипра, опубликованные в кипрской прессе , резко отреагировали архиепископ Хризостом, глава Кипрской православной церкви, МИД РФ и сама Московская патриархия - архиепископ прямо назвал "русскую церковь Северного Кипра" мошенниками.

Оккупация Северного Кипра Турцией в 1974 г. - наверное, самая большая болевая точка для греческих киприотов. Кипрская православная церковь лишена полноценного доступа на эту территорию, названную Турецкой республикой Северного Кипра. Кипрская архиепископия в свое время лишилась доступа к большинству храмов, и сегодня весьма ограничена в пастырских и литургических возможностях. Тем не менее, вопреки своему непризнанному статусу, Северный Кипр в последнее время стал очень привлекателен для зарубежных инвестиций в недвижимость. В частности, повышенный интерес демонстрируют россияне. Речь идет не только о покупателях недвижимости, но и о строительных компаниях.

Дела церковные

На Северном Кипре проживает от 5 до 10 тыс представителей русской диаспоры. По традиции русские считают себя православными, поэтому нуждаются в том, что на сухом канцелярском языке называется "удовлетворение духовных потребностей". Но как их удовлетворить, если духовенству Кипрской православной церкви доступ в храмы и совершение постоянных служб запрещено? Логично было бы предположить, что какая-то литургическая жизнь там все же проходит.

Наиболее известна в этом плане община при храме Святой Богородицы в Арапкее, которая, как оказалось после громкого скандала, относится к юрисдикции РПЦЗ(А). Это "зарубежники", не принявшие Акт о восстановлении канонического общения РПЦЗ с Московской патриархией в 2007-м, произошедшего при активном (если не ключевом) содействии президента Российской Федерации Владимира Путина. Скандал привел к тому, что РПЦ и российские дипломаты вынуждены были громко открещиваться от "неканонических самозванцев", пламенно заверять Кипрскую церковь в неизменном почтении и клясться, что никаких русских приходов на Северном Кипре не существует.

При этом РПЦЗ(А) совершенно не скрывала наличие у нее приходов. В первую очередь это приход во имя святителя Спиридона Тримифунтского, богослужения проходят еженедельно в храме Пресвятой Богородицы (Арапкей). На Пасху и Рождество Христово богослужения проводятся в храме св. Георгия Победоносца в Кирении (Гирне).

Много интересной информации дает изучение туристических сайтов и форумов паломников на Северный Кипр - российские туристы рассказывают, что ездят в паломнические поездки из греческого Кипра в турецкий полулегально или самостоятельно. На форумах пишут о тысячах паломников.

Еще в 2010-м одна из русскоязычных жительниц Северного Кипра жаловалась на отсутствие храма рядом с местом проживания. Вот прямая цитата (орфография автора сохранена): "я написала нашим попам и мне был таков ответ - если мы найдем 10 прихожан, то поп приедет и будет даже за счет церкви и существовать". О священниках какой юрисдикции речь - не сказано.

Строительство

Вот уже как минимум десять лет Северный Кипр является клондайком и для российских застройщиков, и для русскоязычных покупателей. В интернете можно найти сотни сайтов, где рассказывается об инвестиционной привлекательности оккупированной территории.

Существует Ассоциация застройщиков Северного Кипра, в чьи задачи входит "содействие и защита потенциальных покупателей и инвесторов из России и стран СНГ на рынке недвижимости Северного Кипра, а также для продвижения российских инвесторов и компаний на Северном Кипре".

Не стоит думать, что на Северном Кипре работают только неизвестные или полулегальные застройщики, которые понимают, что на признанных территориях их не ждут. В рекламных проспектах есть упоминания об очень солидных российских фирмах.

Холдинг МИЭЛЬ

Одна из крупнейших российских компаний на рынке элитной недвижимости, основана в октябре 1990-го, штаб-квартира расположена в Москве.

Холдинг - победитель различных строительных конкурсов в России. К примеру, в 2005-м получила признание на конкурсе, организованном Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству ("Росстрой"). В 2016-м компания "МИЭЛЬ-Франчайзинг" заняла 4 место в рейтинге 25 самых выгодных франшиз России по версии Forbes.

Один из коттеджных поселков, построенных компанией, находится в Барвихе - излюбленном месте жительства российских чиновников, звезд шоу-бизнеса и крупных бизнесменов.

Информацию о том, что одна из компаний группы - "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости" - в 2016-м открывает офис на Северном Кипре, бизнесмены даже и не думали скрывать.

Компания считается в России очень солидной, престижной и финансово устойчивой, что в условиях российской действительности обычно не обходится без неофициальной помощи со стороны представителей власти.

Independent Trade-Union Bank

Российские банки тоже не против поработать на Северном Кипре. Интересна история одного из них - "Независимый профсоюзный банк" (Independent Trade Union Bank). Создан летом 1994-го на средства двух московских банков - Межрегионбанка и Мосстройбанка на территории Северного Кипра. По данным СМИ, через этот банк отмывались деньги в том числе криминального происхождения.

Один из его "кошельков" - Мосстройбанк - в 1995-м участвовал в воссоздании Храма Христа Спасителя. В качестве добровольного пожертвования компания перечислила 2 млрд рублей и в соответствии с Указом Президента России от 5 мая 1995-го получила значительные налоговые льготы. Мосстройбанк пользовался плохой репутацией и в 1997-м лишился банковской лицензии. Тем не менее в РПЦ пользовались услугами этого банка. К примеру, у подворья Соловецкого монастыря в Москве там был открыт счет - уже после проникновения Independent Trade Union Bank на Северный Кипр.

Но вернемся к Independent Trade Union Bank. В июле 1995-го на Северном Кипре состоялась презентация этого банка. На ней, по словам одного из участников мероприятия, присутствовали российские банкиры, представители профсоюзных организаций России и СНГ, представители Российского дворянского собрания, а также известный российский певец Иосиф Кобзон и заслуженный юрист России Генрих Падва (Падва в 1994-м защищал одного из директоров Independent Trade Union Bank Григория Лернера, которого обвиняли в мошенничестве). В другом источнике утверждается, что в числе российской делегации на презентации были "несколько заместителей министра финансов и два вице-президента Центрального банка России". Как известно, Российское дворянское собрание находится в тесном контакте с Русской церковью, Советом Федераций, Государственной Думой Российской Федерации, а его почетным членом был покойный патриарх Московский Алексий II.

Тогда же к акциям этого северо-кипрского банка проявлял интерес член правления Международного фонда развития регионов при Государственной Думе России. Напомним, что сегодня члены Государственной Думы России контролируют поместные православные церкви с целью недопущения признания автокефалии украинской церкви.

Также в прессе упоминается некий First Merchant Bank, созданный на Северном Кипре за счет российского капитала и попавший в скандал из-за участия в отмывании $450 млн доходов от продажи наркотиков для криминального бизнеса.

Иными словами, Северный Кипр интересен российскому бизнесу в значительной мере как серая банковская зона для отмывания денег, полученных преступным путем. Статус Северного Кипра, равно как и национальные чувства греков-киприотов, совершенно не волнуют готовых рискнуть россиян. В 90-е годы это не было проблемой и для влиятельных чиновников России. Случайно или нет, пути Русской церкви и северо-кипрского бизнеса тоже причудливо пересеклись.

Татьяна Деркач, «Деловая столица»