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Названа самая безопасная страна для туристов

  • 5.09.2019, 10:47
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Названа самая безопасная страна для туристов

На Всемирном экономическом форуме представили доклад.

Финляндия является самой безопасной страной мира для туристов. Об этом говорится в докладе The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019, представленном на Всемирном экономическом форуме (WEF), пишет korrespondent.net.

Рейтинг туристической конкурентоспособности был составлен на основе статистических данных международных организаций и результатов проведённых исследований.

В тройку лидеров с точки зрения безопасности для туристов вошли также Исландия и Оман.

В первую десятку попали Швейцария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия.

Самыми небезопасными для туристов странами признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.


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