Названа самая безопасная страна для туристов
- 5.09.2019, 10:47
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На Всемирном экономическом форуме представили доклад.
Финляндия является самой безопасной страной мира для туристов. Об этом говорится в докладе The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019, представленном на Всемирном экономическом форуме (WEF), пишет korrespondent.net.
Рейтинг туристической конкурентоспособности был составлен на основе статистических данных международных организаций и результатов проведённых исследований.
В тройку лидеров с точки зрения безопасности для туристов вошли также Исландия и Оман.
В первую десятку попали Швейцария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия.
Самыми небезопасными для туристов странами признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.