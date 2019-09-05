Самые богатые семьи Минска получают больше всего льгот 4 5.09.2019, 10:50

3,131

Фото: Michal Fludra/NurPhoto/Getty Images

В чем причина?

Власти Беларуси ежеквартально проводят обследования населения по уровню жизни. Некоторые итоги таких обследований могут шокировать обычных белорусов, пишет banki24.by.

Раз в квартал обследование проводится по выборке из нескольких тысяч домашних хозяйств. Выборка периодически ротируется и собирается так, чтобы представлять структуру населения Беларуси по данным последней переписи. Домашнее хозяйство в терминологии чиновников — это человек или группа людей, которые совместно проживают и ведут общее хозяйство (делят расходы на всех полностью или частично).

Домашние хозяйства в областях и Минске добровольно и за небольшую плату отчитываются о своих доходах и расходах в течение квартала. Термин «домашнее хозяйство» синонимичен понятию «семья» с той разницей, что семья не может состоять из одного человека, а домохозяйство может.

Каждое домашнее хозяйство располагает ресурсами. Располагаемые ресурсы в белорусских условиях почти на 96% сложены из денежных средств. Уровень ресурсов зависит от места проживания членов домашнего хозяйства.

В среднем по Беларуси во втором квартале 2019 года одно домашнее хозяйство располагало 1 347 BYN ресурсов в месяц. В Минске обеспеченность ресурсами была выше, чем в областях — 1 812 BYN против 1 163–1 362 BYN.

Сумму ресурсов стоит рассчитывать и на душу населения. Так, в Минске средний объем ресурсов на человека равен 742 BYN, а в областях — от 485 BYN до 560 BYN, медианный в Минске — 631 BYN, в областях — 427–485 BYN.

Разница между столицей и регионами образуется за счет разрыва в зарплатах, а также отличий в структуре населения. В Минске меньшая доля пенсионеров и бóльшая доля малодетных и бездетных семей, почти нет работников сельского хозяйства, а также сконцентрированы почти все айтишники.

Все это уменьшает удельный вес людей с относительно малыми ресурсами и увеличивает вес людей с относительно высокими ресурсами. В Минске проживает всего 4,6% малообеспеченных домашних хозяйств Беларуси. Малообеспеченными называют домохозяйства с ресурсами на человека ниже бюджета прожиточного минимума (226,6 BYN в месяц).

Доля малообеспеченных среди семей Минска в апреле—июне составила 0,9% против 2,6–5,1% в областях. В среднем по стране 9,5% домашних хозяйств обладают ресурсами выше 1 000 BYN на человека в месяц, а 10% — ниже 300 BYN в месяц. По столице доля семей с ресурсами от 1 000 BYN намного больше — 21,1% против 6,1–8,4% в областях. Одновременно в Минске только 2,6% домохозяйств располагают ресурсами ниже 300 BYN, а в регионах — от 7,5% до 15,9%.

Если использовать в качестве измерителя неравенства не долю в домохозяйствах, а долю в населении, то видимый разрыв между Минском и провинцией становится еще глубже. В Минске 16,8% населения располагают душевыми ресурсами от 1 000 BYN на человека, в областях — 4,2–7%. В столице лишь 2,9% населения с ресурсами менее 300 BYN, в областях — 10,8–20,2%.

На этом фоне примечательно следующее: минчане получают больше всего льгот в стране — 77,5 BYN в месяц на домохозяйство против 29–45,3 BYN в областях. Дело в том, что льготы в Беларуси до сих пор предоставляются по категориальному принципу без тонкой настройки среди нуждающихся.

Право на льготный проезд в транспорте, бесплатное или льготное питание, детсады, коммунальные услуги, лечение и путевки на отдых, лекарства имеют учащиеся, работники и пенсионеры без увязки с их материальным достатком. Так и выходит, что богатые загребают больше льгот в пересчете на деньги, чем те, кому реально нужна помощь государства.