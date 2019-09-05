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Россиянка принесла гранату в приемную ФСБ

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  • 5.09.2019, 10:59
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Россиянка принесла гранату в приемную ФСБ

Проводится проверка.

Женщина принесла корпус гранаты в приемную ФСБ в центре Москвы, об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, это произошло накануне вечером. В приемную ФСБ на ул. Кузнецкий Мост пришла 34-летняя жительница Подмосковья, у которой при себе была граната.

«Гражданка пояснила, что это корпус гранаты без взрывателя. Предмет она купила с рук у незнакомого мужчины на радиорынке «Царицыно», - рассказал источник.

Силовики изъяли предмет и направили на исследование. Проводится проверка, сообщило издание.


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