В ЕС приветствовали запуск Высшего антикоррупционного суда в Украине 5.09.2019, 11:58

Председатель суда объявила о начале работы.

Представительство Европейского Союза в Украине приветствует начало работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении представительства в Twitter.

"Сегодня Высший антикоррупционный суд Украины приступает к работе. ЕС приветствует Украину с этим событием. Мы будем продолжать оказывать поддержку Суду в выполнении его важной роли в борьбе с коррупцией", - говорится в сообщении.

Today, Ukraine’s High Anti-Corruption Court takes up its work. The EU 🇪🇺 congratulates Ukraine on this occasion. We will continue supporting the Court in fulfilling its important role in the fight against corruption pic.twitter.com/UA73xCKf6X — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) September 5, 2019

Сегодня председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Тарасевич объявила о начале работы суда.

По предварительным подсчетам государственной судебной администрации, из местных общих судов в ВАКС должны перейти более 3000 уголовных производств, из которых только 190 - те, по которым досудебное расследование заканчивало Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Собрание судей выбрало следственных судей - 6 человек. На стадии досудебного расследования они будут осуществлять судебный контроль за соблюдением прав и свобод человека.