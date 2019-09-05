Науседа: Хотелось бы, чтобы у нас была граница с Беларусью, а не с РФ 5.09.2019, 11:59

1,472

Гитанас Науседа и Йенс Столтенберг

Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency/Getty Images

Литва будет поддерживать все усилия белорусов по сохранению независимости.

Литва готова поддерживать все усилия Беларуси «по сохранению независимости государства». Об этом во время совместной пресс-конференции с Генсеком НАТО в штаб-квартире Альянса заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает tut.by.

Отвечая на вопрос о том, какова должны быть позиция НАТО в отношении Беларуси, учитывая очень тесные отношения Беларуси с Россией, президент Литвы отметил, что диалог с соседями всегда лучше конфронтации. Поэтому Литва продолжит сотрудничать с нашей страной.

— Я бы сказал, что у нас довольно короткая граница с Россией и очень длинная граница с Беларусью. Мне бы хотелось, чтобы эта граница оставалась границей с Беларусью, а не границей с Россией. Это означает, что мы будем поддерживать все усилия Беларуси по сохранению независимости государства. Вот почему я считаю, что диалог намного лучше, чем конфронтация, — сказал Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что сотрудничество с Беларусью и сейчас идет по многим направлениям: экономика, культура, инвестиции.

— И что мне нравится больше всего — это обмен между людьми, перемещение людей через границу, чтобы узнать друг друга. Лучше узнать друг друга и узнать больше о соседней стране, потому что это ненормально — ничего не знать о соседе. Это не нормальная ситуация. И я думаю, что это причина, почему мы должны продолжать наши усилия по восстановлению хороших связей с Беларусью. Но это не значит, что будет изменен специальный закон, который запрещает или не позволяет покупать энергию, электричество с этой небезопасной атомной электростанции. Это останется, мы будем уважать наши законы, — считает Гитанас Науседа.