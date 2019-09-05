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Блогер «Серый Кот» озадачил оршанских чиновников

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  • 5.09.2019, 12:58
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Блогер «Серый Кот» озадачил оршанских чиновников

Вместо ремонта моста власти перегораживают его блоками и прячутся от вопросов блогера.

В Оршанском районе, который Лукашенко приказал «поднять из руин и пепла», не хватает средств, чтобы отремонтировать небольшой мост через реку Крапивенка. Он пролегает на пути между деревнями Крапивна и Гатьковщина в направлении соседнего райцентра Дубровно. И если проезжая часть содержится в относительном порядке, то тротуары для прохожих стали просто опасны: дорожное покрытие местами осыпалась, и сквозь огромные дыры видно арматура.

Увидев это, местный видеоблогер Дмитрий Козлов, работающий под ником «Серый Кот», решил добиться ремонта. Из Оршанского райисполкома, куда он обратился, его перенаправили в Крапивенский сельсовет, сообщает пресс-служба БНК.

И выяснилось, что единственное, чем могут там помочь - это запретить прохожим ходить по мосту, говорит блогер: «Пока денег нет, они перекрыли блоками, чтобы никто не зашел и не повредился там. Чтобы прохожие там не ходили. И если ты пойдешь там, то тебя оштрафуют вот за это нарушение, а если пойдешь по проезжей части - могут оштрафовать за то, что пошел там, где машины должны ездить».

Парень замечает, что получил несколько критических замечаний в свои сообщения о аварийное состояние моста: мол, пешком там мало кто и ходит, а дорожное полотно в порядке. Но это только до времени, полагает блогер: «Проезжая часть в более-менее хорошем состоянии, там большие опоры, и она терпит. Но, если ничего не делать, и тротуары будут разрушаться дальше, то и проезжая также - это же один мост, единственная конструкция!»

Согласно ответу из Оршанского райисполкома, ремонт моста через Крапивенку будет стоить 990 тысяч рублей, и это без учета стоимости проектной документации, которой еще нет. Нет и денег, а потому в план на ремонты в 2019-м году этот мост не включили. Местные власти обещали ходатайствовать, чтобы им выделили необходимые средства. Но результатов еще нет: блогер ждет ответа из облисполкома.


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