Назван самый популярный мессенджер в Беларуси 13 5.09.2019, 13:12

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А каким пользуетесь вы?

Организация Baltic Internet Policy Initiative заказала проведение исследования — какими мессенджерами пользуются в Беларуси. Оказалось, на первом месте находится Viber. Об этом сообщает nn.by со ссылкой на infopolicy.biz.

Исследование проводилось в августе на протяжении двух недель. Количество опрошенных составило 662 человека в возрасте от 15 до 74 лет. В частности, они отвечали на вопрос, какими мессенджерами пользовались за последний месяц.

Абсолютным лидером в Беларуси является Viber — 70%. Затем идут Skype — 38%, WhatsApp — 25%, Telegram — 23% и Facebook Messenger — 17%. При этом 10% опрошенных ответили, что не пользуются мессенджерами.

А если оценивать по возрасту, то пользование Viber среди опрошенных в возрасте 25−44 года составляет более 80%. Telegram — более 50% в возрасте 15−24 года, а вот Skype — 46% в возрасте 55−74 года.