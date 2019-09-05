В Беларуси по-новому будут утеплять дома

В Беларуси по-новому будут утеплять дома9
- 5.09.2019, 13:31
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Лукашенко подписал очередной указ.
В Беларуси определили, как будут финансировать работы для снижения потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах и для сокращения расходов на отопление.
Соответствующий указ № 327 подписал Лукашенко, передает «Белсат».
Решение о таких работах будет принимать общее собрание участников совместного домовладения не менее двумя третями голосов. Финансировать работы можно будет частично за счет бюджета и собственников, а также кредитов международных организаций и других средств.
Собственники будут компенсировать затраты только по прошествии работ. Размер компенсации будет пропорциональным доле каждого собственника в общей площади помещений.
Собственники нежилых помещений, встроенных в многоквартирные жилые дома, будут покрывать затраты полностью ежемесячно равными долями за 3 года, владельцы жилых помещений – не менее 50% расходов ежемесячно равными долями за 10 лет. Местные власти смогут продлевать малообеспеченным гражданам срок возмещения расходов до 15 лет.