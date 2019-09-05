«Дориан» приближается к побережью Северной и Южной Каролины 5.09.2019, 13:42

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Миллионы человек получили распоряжения об эвакуации.

Ослабленный, но все еще смертельно опасный ураган «Дориан» в среду прокрался к юго-восточному побережью США, передает «Голос Америки».

Миллионы человек получили распоряжения об эвакуации, в то время как синоптики допускают, что близкие к рекордным уровни повышения морской воды и проливные дожди могут затопить побережья Джорджии, Южной и Северной Каролины.

Шторм, который целый день бушевал на Багамских островах, обрушив на них разрушительные ветры и ливни, ослаб – с пятой категории до третьей. Однако он все еще несет с собой опасные ветры и грозит затопить низины от Джорджии до юго-востока Вирджинии по мере продвижения на север.

«Мы ждем прихода ураганных ветров, по крайней мере порывов», – заявил на пресс-конференции губернатор Южной Каролины Генри Макмастер.

По его словам, даже если ураган не нанесет по штату прямой удар, «будет ветер и вода, и если вы находитесь в прибрежной зоне, то эта вода может быть коварной».

По всей вероятности, «Дориан» подойдет на опасно близкое расстояние к Чарльстону в Южной Каролине, который расположен в уязвимом месте на полуострове.

Согласно карте предполагаемых затоплений, опубликованной Национальной службой погоды, сочетание прилива и штормовой волны в Чарльстонской гавани может привести к подъему уровня воды на 3,1 метра. Рекорд, поставленный ураганом «Хьюго» в 1989 году составил 4 метра.

Магазины и рестораны в историческом центре Чарльстона закрывают окна деревянными щитами и листами гофрированного металла. Около 830 тысяч человек, проживающих на побережье Южной Каролины, получили распоряжения об обязательной эвакуации. Более полутора тысяч человек размещены в 28 укрытиях по всему штату.

Власти Северной Каролины сообщили о гибели 85-летнего мужчины, который упал с лестницы, готовясь к шторму. Губернатор штата Рой Купер предупредил об угрозе штормовых волн и ливневых паводков в результате сильных дождей. Особенно уязвимыми являются Внешние отмели – барьерные острова у побережья Северной Каролины.

Опасность также грозит островам у побережья Джорджии, сообщил в среду губернатор Брайан Кемп.

«Мы очень волнуемся, особенно о том, что барьерные острова могут быть отрезаны, если эти штормовые волны придут одновременно с приливом», – сказал Кемп.

Энергетическая компания Duke Energy сообщила, что «Дориан» может привести к более 700 тысячам отключений электроэнергии в восточных районах Северной и Южной Каролины. Энергетическая компания из Джорджии Georgia Power сообщила, что 2800 домов и предприятий уже остались без электричества.

ВМС США приказали кораблям, находящимся на огромной базе в Норфолке, штат Вирджиния, выйти в море в целях безопасности. Военные самолеты на базе ВВС Лэнгли в Хэмптоне, штат Вирджиния, переводятся вглубь страны. Командующий ВМС в Среднеатлантическом регионе издал приказ об экстренной эвакуации военнослужащих и их иждивенцев в пяти округах Северной Каролины.

Ослабленный, но расширившийся после удара по Багамским островам, «Дориан» удалялся от побережья Джорджии со скоростью 13 километров в час по состоянию на вторую дня среды. Синоптики сообщили, что скорость ветра внутри урагана достигала 175 километров в час, а его центр находился в 210 километрах от Чарльстона.