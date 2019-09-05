Елена Толстая: Мы возвращаем себе право быть субъектом власти 4 Елена Толстая

5.09.2019, 13:38

1,200

Елена Толстая

Самые важные вопросы будут решаться не возле урн, а на улице.

Белорусов лишили права избирать власть. У нас нет выборов. Нет подсчета голосов. Нет депутатов. Декоративная «палатка» обслуживает диктатора, который на наших глазах торгует страной.

Неважно, от государственной или негосударственной организации назначают туда «кандидата». Никакой властью не владеет ни отдельный «депутат», ни вся карманная «палатка» в полном составе. Даже на мелочно-местном уровне. Всякое присутствие в таком органе власти есть только сотрудничеством с этой самой властью.

И это - в то время, когда на столе у Лукашенко лежит проект «интеграции», который держат в секрете от белорусов. В то время, когда на нас дубиной по голове может рухнуть «референдум». В то время, когда запущен обратный отсчет на российской ядерной бомбе замедленного действия - Островецкой АЭС.

В этой ситуации мы возвращаем себе право быть субъектом власти, - не через «выборы», а через уличные акции. Улица - единственный политический механизм, которым мы можем теперь воспользоваться. Сейчас, в эти два месяца. Сегодня подан список моей инициативной группы в окружную комиссию Юго-Западного округа № 99 в Минске. Мы идем, чтобы бороться. Будем вместе!

Мы требуем:

- прекратить переговоры о любой интеграции,

- отменить антиконституционное образование под названием «Союзное государство РФ и Беларуси», которое противоречит интересам беларуского народа,

- вернуть беларусам право избирать власть,

- закрыть Островецкую АЭС.

Мы обращаемся к людям Беларуси: пришло время защищать суверенитет и независимость нашей страны.

Нет - войне!

Нет - нищете!

Нет - союзом с Россией!

Жыве Беларусь!

Елена Толстая, «Фейсбук»