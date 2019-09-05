«Установил возможного участника ДТП - и попал на штраф ГАИ» 4 5.09.2019, 13:43

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Что белорусский водитель сделал не так?

СМИ много пишут о том, как должны вести себя участники ДТП, ведь неверное поведение может принципиальным образом сказаться на итоге рассмотрения дела в ГАИ или суде.

Но бывает и так, что водителю трудно понять, следует ли считать случившееся дорожно-транспортным происшествием. А уж если с самого начала в оценке ситуации была допущена ошибка, то ничем хорошим это закончиться не может, пишет abw.by.

Читатель Aвтобизнеса: "Нужен ваш совет или помощь. Начну по порядку: 26 августа 2019 года в 17.20 я приехал с работы. Около 17.30 мы с женой решили поехать в магазин, а когда садились в автомобиль, который принадлежит жене, увидели, что сзади погнут регистрационный знак, треснула краска возле него, появились потертости, бампер тоже имеет следы повреждений.

Жена парковала машину где-то в 12.30, та была абсолютно целой. Так как на стоянке сзади было пусто, машин поблизости с таким цветом краски (на "номере" осталась краска темно-зеленого цвета) не было, мы уехали в магазин. По приезде из магазина я обошел дворы и не нашел такой машины с фаркопом - для меня было очевидно, что удар был точечным и именно фаркопом. На следующий день примерно в то же время жена приехала домой и увидела на вчерашнем месте машину темно-зеленого цвета с фаркопом, покрашенным также в зеленый. Следы потертостей говорили о том, что этот самый фаркоп не так давно "контактировал" с иным твердым предметом, и что-то подсказывало нам, что именно с нашей машиной.

Никаких контактных данных владельца автомобиля где-либо указано не было. Сидеть и ждать его, чтобы самостоятельно разобраться в случившемся, не получалось, так как ребенок все время плакал. Боясь, что предполагаемый виновник уедет, мы решили вызвать ГАИ.

В итоге протокол за нарушение части 5 статьи 18.22 КоАП за перемещение автомобиля после ДТП составили на мою жену! Ей назначили штраф в 0,5 базовой величины. Схему ДТП не составляли, водителя авто с фаркопом на месте по регистрационному знаку не устанавливали и не вызывали, а просто приняли заявление, дали расписаться супруге и уехали. По их словам, спешили на другое ДТП. По закону ли была наказана супруга?”

Статья 18.22 КоАП. Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных Правил дорожного движения

5. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, иных Правил дорожного движения, кроме нарушений, предусмотренных статьями 18.12-18.16, 18.19-18.21 настоящего Кодекса и частями 1-4 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти десятых базовой величины.

Теперь разбираемся вместе. Автор вопроса на своем автомобиле обнаружил повреждения, характерные для удара фаркопом другого авто, и закономерно сделал предположение о возможном ДТП.

Обратимся к ПДД:

32. Участнику дорожного движения, являющемуся участником дорожно-транспортного происшествия, запрещается:

32.1. оставлять место дорожно-транспортного происшествия, перемещать транспортное средство и предметы, имеющие отношение к дорожно-транспортному происшествию, кроме случаев, указанных в подпункте 31.3 и части 2 подпункта 31.4 пункта 31 настоящих Правил...

Есть в КоАП и специальная норма для таких случаев:

Статья 18.17. Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, оставление места дорожно-транспортного происшествия

2. Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, в случаях, когда это запрещено законодательными актами, - влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати пяти базовых величин или лишение права управления транспортными средствами сроком до двух лет.

Может показаться, что за любое передвижение транспортных средств после аварии водителей можно привлекать за нарушение ч.2 ст.18.17 КоАП. Но это не так.

В соответствии с ПДД оставление места ДТП - это действия, направленные на сокрытие факта происшествия, которые повлекли розыскные мероприятия со стороны ГАИ (п.2.40.1 ПДД). В нашем случае транспортное средство было просто перемещено.

Что не исключает, впрочем, того, что пострадавшие нарушили ПДД.

Конечно, с большой долей вероятности можно предположить, что именно этот автомобиль совершил ДТП и скрылся. Многие факторы на это указывают. Знал ли предполагаемый виновник о столкновении или не заметил этого и уехал, другой вопрос. Но и потерпевший, и виновник - участники ДТП со своими правами и обязанностями, предусмотренными законом. Поэтому после обнаружения признаков происшествия нужно было сразу же вызвать инспекторов ГАИ и сообщить им всю информацию. "Не было времени, спешил, ребенок плакал" - эти аргументы в данном случае неприменимы.

Покидать место ДТП можно только в случае необходимости доставки пострадавшего в организацию здравоохранения, и то предварительно зафиксировав положение транспортных средств и следы происшествия. Поскольку предусмотренные ПДД действия выполнены не были, инспектор ГАИ вполне обоснованно привлек водителя (потерпевшего) к административной ответственности за перемещение транспортного средства.

Что касается действий инспектора ГАИ по неустановлению на месте предполагаемого виновника, то на основании слов участника ДТП делать какие-либо выводы было бы некорректно. В любом случае после принятия заявления инспектор должен будет предпринять меры по такому установлению в рамках проводимой проверки. Это его прямая обязанность.

Статья 6.1 ПИКоАП. Доказывание

1. Доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, имеющих значение для законного, обоснованного и справедливого разрешения дела об административном правонарушении.

2. Обязанность доказывания наличия оснований для административной ответственности, вины лица, в отношении которого ведется административный процесс, и обстоятельств, имеющих значение для дела об административном правонарушении, лежит на должностном лице органа, ведущего административный процесс.