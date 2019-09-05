«Мова была з намі яшчэ раней — ад часоў магнатаў Радзівілаў да паўстанца Кастуся Каліноўскага» 3 5.09.2019, 13:55

Что говорят наши спортсмены о родине и белорусском языке.

Сайт pressball.by вспоминает, как белорусские спортсмены публично отзывались о родной стране и "мове".

Виталий РОДИОНОВ

Футболист. 35 лет. Родился в Витебске.

Экс-форвард БАТЭ и сборной Беларуси известен любовью к родине. Футболист не раз поддерживал "моўныя" проекты.

"5-7 лет назад я встретил человека, который познакомил меня с белорусской историей и языком. Так получилось, что я строил дачу, и в моем окружении появился такой человек. Теперь я считаю, что знать свою историю и язык очень важно", — рассказывал спортивный директор "Энергетика"-БГУ, откуда появилась любовь к языку.

Теперь любовь к "мове" Родионов передает своей дочери, которая учится в белорусскоязычной школе. А в бытность игроком выступал в бутсах, подписанных на белорусском: "Радзiвонаў".

Александра ГЕРАСИМЕНЯ

Пловчиха. 33 года. Родилась в Минске.

Завершившая недавно спортивную карьеру пловчиха часто поддерживала родной язык, а иногда на нем давала интервью.

"Мова — гэта тое, што было з намі яшчэ раней — ад часоў магнатаў Радзівілаў да паўстанца Кастуся Каліноўскага. Сутнасць у тым, што ў эпоху глабалізацыі мы павінны адрозьнівацца ад іншых і, як я лічу, у першую чаргу нас мусіць адрозніваць менавіта наша мова. Мне цяжка сказаць, чаму беларусы саромеюцца размаўляць на роднай мове, але такое адчуванне, што зараз паступова прачынаецца наша нацыянальная свядомасьць, усё больш людзей спрабуе і хоча размаўляць па-беларуску", — падчас прэсавай канфэрэнцыі звярнулася да журналістаў алімпійская прызёрка.

Николай ЯНУШ

Футболист. Выступает за "Шахтер". 34 года. Родился в Микашевичах.

Лучший бомбардир чемпионата Беларуси в сезонах-2014 и -2015 ведет инстаграм-аккаунт исключительно на "мове". А вот в жизни с белорусским языком не все так просто: "Если все говорят по-русски, то и я. На базе с некоторыми людьми, если есть возможность, могу пообщаться на "мове". Но возможности почти никогда нет — вот же в чем дело! Со мной никто на белорусском не разговаривает. В общем, на английском куда больше общаюсь, чем на родном языке", — говорил футболист в интервью "Прессболу".