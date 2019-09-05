Белорусская промышленность задолжала кредиторам более $32 миллиарда 6 5.09.2019, 13:59

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Гигантские долги стали следствием «модернизации».

Промышленность Беларуси примерно на 3/4 состоит из госпредприятий. За период многолетней модернизации отечественные гиганты накопили гигантские долги, пишет banki24.by.

По состоянию на 1 июля 2019 года суммарная задолженность крупных и средних организаций промышленности составила 63,463 млрд BYN. Под суммарными долгами власти понимают сумму кредиторки и задолженности по кредитам и займам. К крупным относятся предприятия с численностью работников свыше 250 человек, к средним – от 100 до 250 человек.

Совокупные долги промышленности Беларуси – это половина (50,3%) всех долгов реального сектора. При этом в добавленной стоимости экономики удельный вес промышленности заметно ниже.

Промышленность сильно закредитована, а отдача от этих кредитов мягко говоря сомнительна. Просроченная часть долгов промышленности на 1 июля достигла 4,701 млрд BYN. Учитывая периодические списания безнадежных долгов, а также многочисленные отсрочки и рассрочки от бюджета и банков, реальная сумма «плохих» обязательств промышленности намного выше.

Один из последних ярких примеров – господдержка цементным заводам до 1 млрд USD в эквиваленте.

Кредиторка в промышленности на 1 июля составила 20,591 млрд BYN. Львиная доля кредиторки – это задолженность за поставленные товары, выполненные работы или оказанные услуги. Внутри белорусской промышленности есть цепочки неплатежей, в начале которых чаще всего стоят казенные предприятия. Проблемные обязательства по кредиторке достигли 3,162 млрд BYN.

С начала года они снизились на 12,9%. Однако это падение просрочки не связано с улучшением финансового состояния организаций. Просто в мае согласно указу №181 цементники превратили более 800 млн BYN «мусорной» кредиторки в «хорошую». Одномоментно качество кредиторки цементников улучшилось в 3-4 раза.

Задолженность по кредитам и займам в промышленности сложилась на сумму 42,872 млрд BYN. Главными должниками по кредитам и займам являются пищепром (9,430 млрд BYN), деревообработка и целлюлозно-бумажная отрасль (7,092 млрд BYN), машиностроение (4,029 млрд BYN). Крупнейшие должники – Светлогорский ЦКК и фабрика «Герой труда» в Добруше, Минский тракторный завод (МТЗ).

Также миллиарды должны кредиторам производители неметаллических продуктов (3,718 млрд BYN), металлургия (3,198 млрд BYN), энергетика (3,159 млрд BYN), нефтепереработка (2,674 млрд BYN) и химпром (2,604 млрд BYN), производители транспортных средств (2,084 млрд BYN).

Крупнейшие должники в названных отраслях – это Белшина и цементные заводы, БМЗ в Жлобине, облэнерго, Нафтан и Мозырский НПЗ, Беларуськалий и Гродно Азот, МАЗ. Дебиторка промышленных предприятий покрывает всего треть от суммарных долгов и равна 21,485 млрд BYN.

На чистой основе промышленность должна кредиторам 41,978 млрд BYN. Такую сумму невозможно выплатить за короткий срок. Поэтому промышленники – хронические должники бюджета, остальных секторов экономики и внешнего мира на долгие годы вперед.

Просроченная дебиторка на 1 июля достигла 4,614 млрд BYN. Примерно такую сумму промышленность заморозила по вине злостных неплательщиков по договорам. Неудивительно, что на фоне жесткой закредитованности и неплатежей партнеров многие отрасли испытывают огромный дефицит оборотных средств.