Что даст Зеленскому увольнение Кличко? 1 Тарас Березовец

5.09.2019, 14:14

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Тарас Березовец

Фото: glavred.info

Это всего лишь первый раунд борьбы за Киев.

Наезд на Виталия Кличко с последующим увольнением с должности главы КГГА — его должен утвердить Зеленский, но это уже формальность — это не только кадровая победа Андрея Богдана над некогда одним из самых популярных политиков страны.

Вызов Кличко — это одновременно и сигнал всем региональным лидерам о том, что хозяин в стране поменялся. Причем не факт, что этот сигнал будет истолкован, что им стал Владимир Зеленский, а не, например, Андрей Богдан. Мэры Львова, Одессы, Харькова (далее по списку) должны принять как факт, что если новая власть так поступает с Кличко с его весом и политическими возможностями, то что ожидать им, простым городским головам, не имеющим и 10% потенциала Кличко?

Следующий очевидный шаг — смещение мэра Киева с его основной должности. Причем не обязательно через решение парламента. Вполне возможно, что для максимального унижения Кличко в отставку его отправит Киевсовет, включая его бывших однопартийцев.

Что дальше? Битва для Кличко проиграна, но война еще не окончена. Кто может сказать, включая самого Виталия Владимировича, какие лоббистские возможности будут включены на его стороне? Число врагов Андрея Богдана растет как на дрожжах, и в том числе в окружении самого Зеленского, где недовольны непомерными аппетитами главы ОП. Кстати, мнение Богдана мы знаем, но хочет ли сам Зеленский поражения Кличко и одновременного усиления шефа своей канцелярии? Я в этом совсем не уверен.

Кстати, рекомендую для освежения памяти вспомнить, чем закончилась прошлая попытка разведения должностей городского головы Киева и главы КГГА, когда Янукович посадил на голову киевлян Александра Попова. Такого унижения киевляне не забыли тогда и не простят теперь.

Так что ставить крест на киевском мэре я бы точно не спешил. Это всего лишь первый раунд, и ответ на вопрос, кто устоит к десятому удару гонга, совсем не очевиден.

Тарас Березовец, «Фейсбук»