Через две недели после «разноса» силовиков Лукашенко заявил, что не имел к ним претензий 22 5.09.2019, 14:22

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Что произошло?

Лукашенко 5 сентября принял с докладом министра внутренних дел Юрия Караева. Как пишет БелТА, он особо поблагодарил нового министру за быстрое раскрытие грабежа ювелирных магазина в Минске.

«И надо сказать, что к вашим подразделениям, которые числятся за Министерством внутренних дел, у меня претензий практически не было, - сказал Лукашенко Караеву. - Слава Богу, что у нас и обстановка была более-менее спокойная в стране. Дай Бог и дальше».

Всего две недели назад Лукашенко совершил «разнос» на совещании с представителями правоохранительных органов, который назвал «историческим»: мол, «некоторые в погонах прибурели и оборзели».