Виктор Марчик: Иду в политику, чтобы помогать людям 3 5.09.2019, 14:33

Виктор Марчик

Активист из Слонима подал заявление на регистрацию инициативной группы.

В среду, 4 сентября, в Слонимскую окружную «избирательную комиссию» было подано заявление на регистрацию инициативной группы по сбору подписей для выдвижения представителя Белорусского Национального Конгресса Виктора Марчика кандидатом в депутаты «палаты представителей» национального собрания по Слонимскому избирательному округу № 58, пишет сайт harodniaspring.org.

В инициативную группу Виктора Марчика вошло более 60 человек, в том числе один из лидеров БНK Николай Статкевич.

Вот как прокомментировал свое участие в избирательной кампании Виктор Марчик:

- Мы не один год помогаем людям в решении тех или иных проблем. При этом часто сталкиваемся с непониманием, а иногда и с явным проявлением недоброжелательности в стенах властных структур. Поэтому мандат депутата позволит мне открыть те двери, которые в данный момент для нас закрыт, и поможет решать те вопросы наших избирателей, которые сегодня не решаются.

Стоит также сказать и о том, что 95 процентов людей, которые стремятся к власти или находятся у власти, хотят лишь того, чтобы что-то взять лично для себя. А я отношусь к тем 5 процентам, которые идут во власть только для того, чтобы дать людям то, что они заслуживают — свободу слова и право выбора в каждом направлении.