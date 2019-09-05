«Засыпаю за рулем!»: Водитель троллейбуса из Могилева пожаловалась на работу с одним выходным 6 5.09.2019, 14:53

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Иллюстрационное фото

Отказаться от графика нельзя.

В СМИ обратилась водитель троллейбусного парка в Могилеве, которая пожаловалась на нечеловеческие условия труда. Женщине поменяли график работы, пишет mogilev.online. Сейчас ей приходится работать по пять дней в смену вместо четырех. За рулем водитель проводит по девять часов. «Организм засыпает!» — пожаловалась Светлана Терешко.

Безопасность на дороге

В троллейбусный парк Светлана Терешко пришла восемь лет назад. И тогда, вспоминает она, туда было не устроиться. У водителей был удобный график работы — четыре дня рабочих, два выходных. Да и отношение к подчиненным считалось демократичным.

«Если нужно было выйти в свой выходной, то они звонили и просили. Ставили ту смену, которую хотел ты», — говорит женщина.

Со временем ситуация изменилась. Светлана показала нам свои путевые листы. В мае и июне водитель работала по пять, а иногда и шесть дней в неделю. При этом вместо двух положенных выходных у нее был один.

За рулем водитель нередко проводит девять и более часов. Работать приходится и в час пик.

А ведь это безопасность дорожного движения и пассажиров.

«График 5/1 организм еще как-то может вытерпеть. Но 6/1 он отзывается — засыпает за рулем!» — отмечает могилевчанка.

График изменился, но никаких документов об изменении Светлана не подписывала.

«Когда я поступала на работу, я подписывала, что у меня график — 4/2. Когда он изменился — никаких уведомлений "под роспись" не было», — поясняет она.

Водитель пыталась прояснить ситуацию и подходила к руководству. Но ничего не изменилось. Мало того, она еще получила насмешки в свой адрес.

«В июне я подходила к директору, спрашивала, почему по всей Беларуси трудовой месяц составляет 20 рабочих дней, а у водителей троллейбусов города Могилева — 22. Он ответил, что у нас тяжелая ситуация. Я говорю: «Но вы забираете у нас выходные. Почему не оплачиваете вдвойне?» Я говорю: «Мне не надо никаких поблажек, сделайте мне 20 дней рабочих». Он к начальнику службы организации движения разворачивается: «Понял ее условия?» — вспоминает могилевчанка.

«Один месяц начальник прислушивается к директору. В августе он у меня опять забирает выходной. Я, естественно, к нему прихожу. Говорю: «Мы вроде бы с вами договаривались». На что он мне смотрит в глаза, улыбается и говорит: «А я не помню», — отмечает Светлана.

Не выйдешь — накажут

Светлана отмечает: выходные забирали и в прошлом году, но тогда хотя бы доплачивали, а сейчас этого нет.

Водитель троллейбуса уже обращалась в областное управление Минтруда. Прошла проверка. Было установлено, что за прошлый год Светлана 23 раза выходила в свой выходной день. При этом в документе говорится, что норма по Трудовому кодексу — не более 12 дней. Однако проверяющие пришли к выводу, что наниматель не нарушил порядок, установленный законодательством, ведь водитель дала свое согласие.

Она же отмечает, что выбора в таких ситуациях у работников нет.

«Не выйдешь — мы тебя найдем за что наказать», — говорит собеседница агентства.

«Раньше нас выводили из выходных, но хоть оплачивали вдвойне. Сейчас этого нет. Придумали второй обед. У нас есть предприятие ОАО "Могилевхимволокно". В этом направлении пассажиры едут в начале смены и на пересменку. Чтобы сделать экономию в остальное время, мы разворачивались на Облгазе, 30 минут простаивали в поле. Раньше это время у нас оплачивалось. Сейчас они назвали это вторым обедом и перестали его оплачивать», — говорит женщина.

«Нет такого, что мы приехали, сели и поехали. Нам надо на крышу слазить, поменять угольные вставки, зеркала повесить, подогнать машину, пройти медосмотр. Эти 25 минут перед сменой по предписанию Минтранса нам должны оплачивать. У нас этого нет», — добавляет она.

Не все работники выдерживают такой график. Некоторые увольняются. Светлана говорит, что так ушли 10 ее знакомых.

«За шесть дней по девять часов получается 54 часа на работе. Началась текучка кадров. Люди начали убегать. Я сама подумываю об уходе. На меня муж уже ворчит, говорит, что нечеловеческие условия», — отмечает она.