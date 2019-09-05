Брат премьера Британии отказался от места в парламенте и ушел из правительства 5.09.2019, 14:52

Джо Джонсон

Фото: Luke Dray/Getty Images

Джо Джонсон заявил, что разрывается между лояльностью семье и национальными интересами.

Младший брат премьер-министра Великобритании Джо Джонсон объявил о сложении депутатского мандата и отставку с должности в правительстве.

Как сообщает Европейская правда, об этом он написал в Twitter.

"Для меня было честью представлять Орпингтон 9 лет и работать министром при трех премьер-министрах. В последние недели я разрывался между лояльностью семье и национальными интересами - это неразрешимое напряжение, и поэтому настало время, чтобы другие взяли на себя мои роли депутата и министра ", - написал Джонсон-младший.

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest - it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout — Jo Johnson (@JoJohnsonUK) September 5, 2019

Джо Джонсон был министром транспорта в правительстве Терезы Мэй. Однако он оставил должность в ноябре 2018 года из-за ее стратегии Brexit и призвал провести еще один референдум.

Позже он стал появляться на агитационных мероприятиях своего брата, который тогда был кандидатом на пост главы правительства. В результате он вернулся в правительство и стал министром.

Напомним, парламент Великобритании принял законопроект, который блокирует "жесткий" Brexit. После этого премьер-министр Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы, но депутаты отклонили эту инициативу.

Глава правительства заявил, что в пятницу планирует вновь внести на голосование предложение о досрочных выборах.

Отметим, что уже 9 сентября Джонсон планирует приостановить работу парламента до 14 октября.