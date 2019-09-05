Рыбаки выловили на Припяти громадных сомов весом 55 и 70 килограммов 5 5.09.2019, 15:06

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Фото: onliner.by

Улов отпустили.

Александр и его друзья любят заниматься следующим: приезжать на отдых, ловить большую рыбу, фотографироваться рядом с ней и отпускать, пишет «Онлайнер».

В этот раз они отправились на реку Припять в Петриковском районе, вытянули долгожданный улов и решили, что о трофее приблизительно в 55 и 70 кг должны узнать многие.

— Тянем мы всегда на спиннинг — и вот, вытянули! Это не первый наш раз: сначала в пятницу мы словили сома 1,75 м ростом и весом под 55 кг, — рассказывает Александр. — Вчера выловили второго: 2,25 м, около 70 кг. Мы таких больших рыб отпускаем: они так больше потомства дадут. Да, заботимся о природе. А зачем трофеи себе забирать? Мы уже вышли из этого возраста: нам нужно только словить адреналин.

— Многие обещают, что заплатят нам большие деньги, но нас они не интересуют, — заверяет рыбак. — Мы забираем только то, что до 20 кг. Соблазна выловить и продать никогда у нас не было: 150 долларов — это ничего. Просто с друзьями есть такое хобби: приезжать, ловить рыбу, фотографироваться и отпускать. Если вы любите рыбалку, для вас главное — занятие, а деньги здесь не в счет.