Лукашенко подпишет программу интеграции с РФ 8 декабря 14 5.09.2019, 15:28

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Фото: Коммерсант

Об этом сообщил министр экономики Дмитрий Крутой.

Беларусь и РФ подпишут программу действий по интеграции в декабре. Свои подписи под документом поставят правители двух стран. Об этом заявил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, пишет БелТА. «Президенты» должны подписать программу и пакет дорожных карт, а также ряд соглашений, которые решают для нас чувствительные вопросы. В первую очередь по газу. Это будет «президентский» пакет», — сказал министр.

Он пояснил, что сделать это, как и договаривались главы государств, планируется 8 декабря (20-летие подписания договора о создании «союзного государства») или, возможно, накануне, если будет определена иная дата. «От даты, которую согласовали в Санкт-Петербурге, президенты не отступают. Все, что происходит сейчас, — это промежуточная работа», — пояснил Дмитрий Крутой.

По его словам, программа действий будет носить рамочный характер. «Все вопросы будут расшиты в дорожных картах. После дорожных карт начнется работа над нормативными актами в течение 2020 года. В разных сферах уже разная степень на сегодняшний день унификации. Если взять таможню, то там практически все унифицировано еще в рамках ЕАЭС. Если какие-то другие сферы, там люди еще даже не понимают масштабы необходимых изменений», — рассказал министр.

Дмитрий Крутой добавил, что будет определено, какой массив нормативных документов надо поменять в течение 2020 года. «И с 1 января 2021 года по основным сферам будут уже запущены общие рынки. Это общая концепция, с учетом секторальных особенностей могут быть отклонения», — сказал он.

Министр ответил утвердительно на вопрос, остаются ли между сторонами спорные вопросы, однако он не смог пояснить, в каких сферах их больше или меньше. «Все это можно понять и делать какие-то комментарии, когда отраслевые специалисты сядут за дорожные карты, во что-то упрутся, и там мы поймем массив разногласий на каждой чаше весов, будем это все оценивать», — пояснил он.

Дмитрий Крутой также уточнил, что цена с 1 января 2020 года на поставляемый в Беларусь российский газ будет определена в отдельном межправительственном соглашении.