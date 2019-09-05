Евро продолжает дорожать на торгах в Минске 5.09.2019, 15:42

Белорусский рубль снова сдал к европейской валюте и российскому рублю.

Доллар на торгах 5 сентября подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи..

Доллар стал дешевле на Br0,0056, его курс составляет Br2,1105 за $1 (на торгах 4 сентября - Br2,1161 за $1).

Евро подорожал на Br0,0022 и стоит Br2,3293 за 1 евро (4 сентября - Br2,3271 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0113 до Br3,1958 за 100 российских рублей (4 сентября - Br3,1845).