Названы утренние процедуры, с которых стоит начинать свой день 1 5.09.2019, 15:46

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У каждого есть свой ритуал пробуждения, но насколько он полезен для вашего организма, давайте разберемся.

День должен начинаться не с кофе или сигареты, а с несложных процедур, которые помогут вашему организму окончательно проснуться и подготовиться к новому дню, пишет lenta.ua.

Специалисты назвали четыре утренние процедуры с которых стоит начать свой день.

Чистка языка

Все мы чистим зубы по утрам, но нужно обязательно помнить о таком важном занятии, как чистка языка .Включать очищение языка в ежедневный уход за полостью рта настоятельно рекомендовал Авиценна. Можно проделывать это зубной щеткой, а можно специальным скребком.

При этом ты избавишься от бактерий, неприятного запаха изо рта, а также заболеваний ротовой полости.

Стакан горячей воды

Многие знают, как важно возобновлять питьевой баланс после сна. Нагрей некипяченую, фильтрованную воду до горячего состояния. Смотри, чтобы не закипела. Налей полный стакан и добавь туда дольку лимона или просто выдави немного лимонного сока. Пей небольшими глотками за 20 минут до еды.

Чем полезен такой простой напиток?

1. Вода приводит в норму пищеварительную систему. Подготавливает организм к приему пищи.

2. Улучшает обмен веществ и способствует похудению.

3. Очищает печень.

4. В лимонном соке содержится большое количество микроэлементов (кальций, фосфор, натрий, калий, магний, железо), а также витаминов группы B и С.

Мед перед едой

За десять минут до завтрака съешь чайную ложку меда и запей водой. Мед должен быть натуральный и свежий.

Зачем съедать ложку меда с утра?

1. Мед – это источник витаминов и микроэлементов. В нем содержится большое количество фруктозы и глюкозы, которые дают организму энергию, способствуют улучшению мозговой деятельности и повышению работоспособности.

2. Повышает иммунитет.

3. Это средство обладает антиоксидантными свойствами, помогает организму противостоять старению и изнашиванию организма.

Полоскание рта раствором перекиси водорода

После завтрака полощи рот раствором воды с перекисью водорода. Смешай 5-7 капель 3 % раствора перекиси с 50 мг чистой некипяченой воды.

Зачем полоскать рот таким раствором?

1. Отличная профилактика кариеса, зубных болезней и болезней десен.

2. Исчезает неприятный запах изо рта.

3. Легкое отбеливание зубов.