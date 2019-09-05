Протест становится на крыло 1 5.09.2019, 15:53

2,134

Фото: 2 архангельский авиаотряд / VK.com

Архангельских летчиков пытались заставить возить топливо для полигона в Шиесе, они уволились.

В Архангельской области летчики авиаотряда объявили начальству ультиматум: либо предприятие отказывается обслуживать строительство свалки в Шиесе, либо пилоты увольняются. Заявления написали 50 из 90 сотрудников отряда, пишет «Новая газета».

«2-й Архангельский объединенный авиаотряд» базируется на аэродроме Васьково. Это крупнейшее вертолетное предприятие Северо-Запада России, сохранившееся с советских времен. Пассажирская малая авиация, грузоперевозки, авиалесоохрана, санавиация, поисково-спасательные операции — все обеспечивают пилоты из Васьково. У маленькой компании миллиардная годовая выручка. В расписании пассажирских рейсов более двух десятков точек в «отдаленке», куда иначе добраться практически невозможно.

Авиаотряд сохранил кадры, маршруты, парк техники. Это одно из немногих на Северо-Западе экономически успешных предприятий.

А проблемы у авиаторов начались весной.

— Когда активисты начали блокировать дороги для поставок топлива на стройку в Шиесе, встал вопрос о том, чтобы возить его воздушным транспортом, — говорит Олег Черненко, вице-спикер архангельской городской думы. — Авиаотряд принадлежит области, его учредитель — правительство. Неудивительно, что доставку топлива губернатор решил возложить на него. Летчики отказались наотрез.

Доставка топлива по воздуху. За съемку таких кадров активистов задерживают, а иногда и избивают.

Фото: #ШиесНовости / Твиттер

Напомню, стройка в Шиесе стала причиной масштабного конфликта: по договоренности московских и архангельских властей там должен появиться полигон для столичного мусора. Люди протестуют больше года, им удается блокировать подъездные пути к будущему полигону, подрядчики не могут доставить туда топливо, техника в итоге простаивает. С мая инвестор предпринимает попытки доставлять горючее вертолетом. После отказа авиаотряда совершать эти рейсы, топливо взялся возить частный борт. 10 мая активисты попытались помешать его разгрузке и на глазах полиции были жестоко избиты частными охранниками.

35-летним бортом RA-22766 владеет компания ЗАО «УК «Стройгазинвест», которая находится в процессе ликвидации. Эксплуатант борта с 90-процентной долей вероятности — «Спарк-авиа», лишенная сертификата после гибели 16 человек в Мурманской области в 2014 году, когда в катастрофе Ми-8 разбились члены областного правительства.

Так или иначе, ненадежные и дорогие коммерческие рейсы делают шиесское топливо золотым — час аренды Ми-8 стоит не менее 150 тысяч рублей. Инвестору — ООО «Технопарк» — разумеется, выгоднее договориться с областью, чтобы приоритетный проект (так чиновники ухитрились назвать шиесскую свалку) обслуживал «государственный», читай бюджетный, авиаотряд.

Отказ гендиректора архангельского авиаотряда Юрия Давыдова, как говорят источники, взбесил губернатора Игоря Орлова.

Игорь Орлов

Фото: РИА Новости

Скандал произошел на фоне другого, вялотекущего конфликта, вызванного планами по объединению двух отрядов, архангельского и нарьян-марского, в единое предприятие «Арктика». Это еще один прожект Игоря Орлова, поначалу поддержанный его коллегой из НАО. Однако вскоре архангельский губернатор остался без поддержки: в Нарьян-Маре, где прекрасно умеют считать, поняли, что идея не жизнеспособна.

Маниловский замысел заключался в том, чтоб пересадить пилотов малой авиации на «Суперджеты». Понятно, что ни соответствующей обслуживающей техники, ни навыков, ни самих «Суперджетов» ни в одном из двух авиаотрядов нет.

Непонятно только, зачем Орлову «Суперджеты». Впрочем, к заключенному 9 апреля между двумя регионами соглашению никакого бизнес-плана не прилагалось, известно лишь, что «Сухие» планировалось брать в лизинг на 12 лет, в количестве от трех до шести штук, а летать на них в Петербург.

Попутно в отряде была создана должность директора по развитию, а назначен на нее не имеющий никакого отношения к авиации бывший руководитель Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалев. В отряде заговорили о том, что его прочат в директора будущей объединенной компании «Арктика».

Помимо небезупречной репутации «Суперджета» его аренда грозила отряду еще и банкротством. Обслуживать «Сухого», прямо скажем, не то, что обслуживать самолеты Ан-2, Л-410, вертолеты Ми-8 и Ми-26, из которых сейчас состоит авиапарк отряда. В маленьком аэропорту Васьково для приема «Суперджета» нет даже трапов и противообледенительных машин, а посадка в главном аэропорту области Талаги будет стоить денег. Лизинг одной машины обойдется в 15 миллионов в месяц, где найти летные и кабинные экипажи и из каких «сбережений» им платить — вообще неясно. Востребованность новых самолетов тоже сомнительна: из Москвы и Петербурга в Архангельск ежедневно летают несколько регулярных рейсов разных авиакомпаний, заполнены они далеко не под завязку.

Митинг противников объединения летных отрядов в компанию «Арктика»

Фото: профсоюз 2-го архангельского объединенного авиаотряда / Вконтакте

— В Нарьян-Маре быстро поняли, что проект бесперспективный: нет персонала, нет специалистов, и потихоньку эта идея у них сошла на нет, а у нас, напротив, решили ее продвигать, — говорит Олег Черненко. Он сам в прошлом авиатехник и всю жизнь работал в мятежном отряде. Действительно, в июне губернатор НАО Цыбульский провел встречу с нарьян-марским отрядом и согласился с доводами летчиков против создания межрегиональной компании.

Архангельские пилоты впервые вышли на митинг в мае. Губернатор, которого ждали, к ним, разумеется, не вышел. Зато через несколько дней в отряд пришла проверка контрольно-ревизионного управления.

С финансами в отряде все было прозрачно. Олег Черненко вспоминает, как гендиректор Юрий Давыдов сумел в 90-е сохранить предприятие. Архангелогородцы тогда получали контракты в Африке и регулярно летали туда — оставаясь при этом не частным, а государственным предприятием. Компания не ушла в частные руки, не стала сугубо коммерческой, не отказалась от социальных обязательств и при этом сохранила большую часть маршрутов — в отличие, к примеру, от малой авиации в соседней Мурманской области или Карелии. Давыдов был у руля компании четверть века — это абсолютный авторитет.

С 26 августа контракт с ним расторгнут по воле учредителя — областного правительства. Проверка КРУ насчитала недоимок на 20 миллионов. По версии проверяющих, отряд на бумаге завышал убытки от субсидируемых рейсов, чтобы получить больше денег из казны в качестве компенсации. Отряд подал на результаты проверки в суд. Тогда пришла новая комиссия — уже из Минтранса. Сумма недоимок волшебным образом сократилась до 183 тысяч. Но авиаторы настаивают — и это неправда, в бухгалтерии отряда все чисто.

6 сентября летчики планировали второй митинг, но архангельская мэрия его не согласовала.

Митинг противников объединения летных отрядов в компанию «Арктика»

Фото: профсоюз 2-го архангельского объединенного авиаотряда / Вконтакте

Суды еще идут, а Давыдов уже уволен. Избавившись от неуступчивого руководителя, губернатор Орлов тут же — 1 сентября, находясь на авиасалоне «МАКС-2019», заявил, что создание объединенной авиакомпании «Арктика» — вопрос решенный. «Конечно же, мы не забываем про наше соглашение с Ненецким автономным округом о создании авиакомпании «Арктика», работа над проектом продолжается», — сказал он в интервью ТАСС, очевидно, пропустив мимо ушей, что объединяться особенно не с кем. «Решение о создании авиакомпании не принято. Ни одного юридически обязывающего документа не подписано. Те опасения и риски, которые вы обозначаете, мне кажутся абсолютно разумными», — заявил в ответ губернатор НАО Цыбульский.

Новый гендиректор в архангельский отряд уже назначен. Им стал 71-летний Николай Соловьёв, бывший замначальника службы внутреннего контроля архангельского аэропорта Талаги и член совета директоров авиаотряда. 3 сентября он встретился с летным составом. Уговаривал пилотов отозвать заявления об уходе.

Массовое увольнение парализует все воздушное сообщение в регионе, ставя под угрозу не только регулярные перевозки, но и вылеты санавиации.

В ответ летчики выставили свои требования: никакого объединения и никаких рейсов в Шиес.

— Новый гендир попросил месяц, чтобы выполнить все требования. В том числе и то, что их не будут заставлять возить топливо на Шиес, и справедливого расследования деятельности бывшего директора. Решили дать ему шанс. Если обвинения не подтвердятся, отряд будет добиваться восстановления его в должности. Также написали официальные обращения в Минтранс, в администрацию президента, во всероссийский профсоюз летчиков, в другие инстанции — сообщил источник в отряде.