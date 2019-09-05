Протест становится на крыло

Протест становится на крыло1
- 5.09.2019, 15:53
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Архангельских летчиков пытались заставить возить топливо для полигона в Шиесе, они уволились.
В Архангельской области летчики авиаотряда объявили начальству ультиматум: либо предприятие отказывается обслуживать строительство свалки в Шиесе, либо пилоты увольняются. Заявления написали 50 из 90 сотрудников отряда, пишет «Новая газета».
«2-й Архангельский объединенный авиаотряд» базируется на аэродроме Васьково. Это крупнейшее вертолетное предприятие Северо-Запада России, сохранившееся с советских времен. Пассажирская малая авиация, грузоперевозки, авиалесоохрана, санавиация, поисково-спасательные операции — все обеспечивают пилоты из Васьково. У маленькой компании миллиардная годовая выручка. В расписании пассажирских рейсов более двух десятков точек в «отдаленке», куда иначе добраться практически невозможно.
Авиаотряд сохранил кадры, маршруты, парк техники. Это одно из немногих на Северо-Западе экономически успешных предприятий.
А проблемы у авиаторов начались весной.
— Когда активисты начали блокировать дороги для поставок топлива на стройку в Шиесе, встал вопрос о том, чтобы возить его воздушным транспортом, — говорит Олег Черненко, вице-спикер архангельской городской думы. — Авиаотряд принадлежит области, его учредитель — правительство. Неудивительно, что доставку топлива губернатор решил возложить на него. Летчики отказались наотрез.
Напомню, стройка в Шиесе стала причиной масштабного конфликта: по договоренности московских и архангельских властей там должен появиться полигон для столичного мусора. Люди протестуют больше года, им удается блокировать подъездные пути к будущему полигону, подрядчики не могут доставить туда топливо, техника в итоге простаивает. С мая инвестор предпринимает попытки доставлять горючее вертолетом. После отказа авиаотряда совершать эти рейсы, топливо взялся возить частный борт. 10 мая активисты попытались помешать его разгрузке и на глазах полиции были жестоко избиты частными охранниками.
35-летним бортом RA-22766 владеет компания ЗАО «УК «Стройгазинвест», которая находится в процессе ликвидации. Эксплуатант борта с 90-процентной долей вероятности — «Спарк-авиа», лишенная сертификата после гибели 16 человек в Мурманской области в 2014 году, когда в катастрофе Ми-8 разбились члены областного правительства.
Так или иначе, ненадежные и дорогие коммерческие рейсы делают шиесское топливо золотым — час аренды Ми-8 стоит не менее 150 тысяч рублей. Инвестору — ООО «Технопарк» — разумеется, выгоднее договориться с областью, чтобы приоритетный проект (так чиновники ухитрились назвать шиесскую свалку) обслуживал «государственный», читай бюджетный, авиаотряд.
Отказ гендиректора архангельского авиаотряда Юрия Давыдова, как говорят источники, взбесил губернатора Игоря Орлова.
Скандал произошел на фоне другого, вялотекущего конфликта, вызванного планами по объединению двух отрядов, архангельского и нарьян-марского, в единое предприятие «Арктика». Это еще один прожект Игоря Орлова, поначалу поддержанный его коллегой из НАО. Однако вскоре архангельский губернатор остался без поддержки: в Нарьян-Маре, где прекрасно умеют считать, поняли, что идея не жизнеспособна.
Маниловский замысел заключался в том, чтоб пересадить пилотов малой авиации на «Суперджеты». Понятно, что ни соответствующей обслуживающей техники, ни навыков, ни самих «Суперджетов» ни в одном из двух авиаотрядов нет.
Непонятно только, зачем Орлову «Суперджеты». Впрочем, к заключенному 9 апреля между двумя регионами соглашению никакого бизнес-плана не прилагалось, известно лишь, что «Сухие» планировалось брать в лизинг на 12 лет, в количестве от трех до шести штук, а летать на них в Петербург.
Попутно в отряде была создана должность директора по развитию, а назначен на нее не имеющий никакого отношения к авиации бывший руководитель Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалев. В отряде заговорили о том, что его прочат в директора будущей объединенной компании «Арктика».
Помимо небезупречной репутации «Суперджета» его аренда грозила отряду еще и банкротством. Обслуживать «Сухого», прямо скажем, не то, что обслуживать самолеты Ан-2, Л-410, вертолеты Ми-8 и Ми-26, из которых сейчас состоит авиапарк отряда. В маленьком аэропорту Васьково для приема «Суперджета» нет даже трапов и противообледенительных машин, а посадка в главном аэропорту области Талаги будет стоить денег. Лизинг одной машины обойдется в 15 миллионов в месяц, где найти летные и кабинные экипажи и из каких «сбережений» им платить — вообще неясно. Востребованность новых самолетов тоже сомнительна: из Москвы и Петербурга в Архангельск ежедневно летают несколько регулярных рейсов разных авиакомпаний, заполнены они далеко не под завязку.
— В Нарьян-Маре быстро поняли, что проект бесперспективный: нет персонала, нет специалистов, и потихоньку эта идея у них сошла на нет, а у нас, напротив, решили ее продвигать, — говорит Олег Черненко. Он сам в прошлом авиатехник и всю жизнь работал в мятежном отряде. Действительно, в июне губернатор НАО Цыбульский провел встречу с нарьян-марским отрядом и согласился с доводами летчиков против создания межрегиональной компании.
Архангельские пилоты впервые вышли на митинг в мае. Губернатор, которого ждали, к ним, разумеется, не вышел. Зато через несколько дней в отряд пришла проверка контрольно-ревизионного управления.
С финансами в отряде все было прозрачно. Олег Черненко вспоминает, как гендиректор Юрий Давыдов сумел в 90-е сохранить предприятие. Архангелогородцы тогда получали контракты в Африке и регулярно летали туда — оставаясь при этом не частным, а государственным предприятием. Компания не ушла в частные руки, не стала сугубо коммерческой, не отказалась от социальных обязательств и при этом сохранила большую часть маршрутов — в отличие, к примеру, от малой авиации в соседней Мурманской области или Карелии. Давыдов был у руля компании четверть века — это абсолютный авторитет.
С 26 августа контракт с ним расторгнут по воле учредителя — областного правительства. Проверка КРУ насчитала недоимок на 20 миллионов. По версии проверяющих, отряд на бумаге завышал убытки от субсидируемых рейсов, чтобы получить больше денег из казны в качестве компенсации. Отряд подал на результаты проверки в суд. Тогда пришла новая комиссия — уже из Минтранса. Сумма недоимок волшебным образом сократилась до 183 тысяч. Но авиаторы настаивают — и это неправда, в бухгалтерии отряда все чисто.
6 сентября летчики планировали второй митинг, но архангельская мэрия его не согласовала.
Суды еще идут, а Давыдов уже уволен. Избавившись от неуступчивого руководителя, губернатор Орлов тут же — 1 сентября, находясь на авиасалоне «МАКС-2019», заявил, что создание объединенной авиакомпании «Арктика» — вопрос решенный. «Конечно же, мы не забываем про наше соглашение с Ненецким автономным округом о создании авиакомпании «Арктика», работа над проектом продолжается», — сказал он в интервью ТАСС, очевидно, пропустив мимо ушей, что объединяться особенно не с кем. «Решение о создании авиакомпании не принято. Ни одного юридически обязывающего документа не подписано. Те опасения и риски, которые вы обозначаете, мне кажутся абсолютно разумными», — заявил в ответ губернатор НАО Цыбульский.
Новый гендиректор в архангельский отряд уже назначен. Им стал 71-летний Николай Соловьёв, бывший замначальника службы внутреннего контроля архангельского аэропорта Талаги и член совета директоров авиаотряда. 3 сентября он встретился с летным составом. Уговаривал пилотов отозвать заявления об уходе.
Массовое увольнение парализует все воздушное сообщение в регионе, ставя под угрозу не только регулярные перевозки, но и вылеты санавиации.
В ответ летчики выставили свои требования: никакого объединения и никаких рейсов в Шиес.
— Новый гендир попросил месяц, чтобы выполнить все требования. В том числе и то, что их не будут заставлять возить топливо на Шиес, и справедливого расследования деятельности бывшего директора. Решили дать ему шанс. Если обвинения не подтвердятся, отряд будет добиваться восстановления его в должности. Также написали официальные обращения в Минтранс, в администрацию президента, во всероссийский профсоюз летчиков, в другие инстанции — сообщил источник в отряде.