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Видеофакт: В Минске женщина не глядя переходит восьмиполосный проспект

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  • 5.09.2019, 16:15
  • 2,373
Видеофакт: В Минске женщина не глядя переходит восьмиполосный проспект

Водители спасли ей жизнь.

Пожилая женщина перешла проспект Независимости около ЦУМа прямо над подземным переходом. Инцидент попал в объектив видеорегистратора, пишет tut.by.

На записи видно, как женщина с тележкой, не глядя по сторонам, переходит восьмиполосный проспект с оживленным движением. Водители как могут предупреждают других участников об опасности и успевают вовремя остановиться. В итоге все закончилось благополучно — женщина дошла до другой стороны проспекта.

Говорить о том, почему пожилые пешеходы в нарушение правил переходят восьмиполосную проезжую часть по дороге, а не подземному переходу, не будем: пожилому человеку или инвалиду бывает физически трудно спуститься под землю.


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