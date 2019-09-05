Реформа регламента Верховной Рады от «Голоса»: что предлагают 5.09.2019, 16:10

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У Вакарчука хотят прописать процедуру создания коалиции.

Фракция «Голос» внесла в Верховную Раду Украины законопроект 2034, содержащий "комплексную реформу парламента". Об этом сегодня рассказал депутат Ярослав Железняк на пресс-конференции, пишет liga.net.

Как следует из названия законопроекта, он призван создать "условия для качественного законотворческого процесса и профессионального парламентаризма".

По словам Железняка, основные положения законопроекта включают в себя:

- регламентация создания коалиции большинства;

- приведение регламента Верховной Рады в соответствие с Конституцией - например, предлагается прописать процедуру назначения правительства;

- запретить внесение в законопроекты поправок "с голоса";

- перевести Верховную Раду на электронный документооборот;

- сделать прозрачным процесс формирования повестки дня парламента, ограничить сроки работы Рады не точным временем, а выполнением повестки, предусмотреть перенос части повестки на следующий день;

- усложнить систему регистрации в сессионном зале с помощью использования сенсорной кнопки, чтобы невозможно было зарегистрировать депутата, отсутствующего на заседании.

Законопроект уже подан в Верховную Раду, но полный текст пока что отсутствует на сайте.

23 августа лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского внести в Раду законопроект об изменениях в Конституцию.

Вчера стало известно, что Голос против предоставления президенту функции создания регуляторных органов.