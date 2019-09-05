Три самых модных цвета сезона осень 2019 1 5.09.2019, 16:34

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Будет ярко.

Авторитетные стилисты убеждены, что из разнообразия модных цветов в этом сезоне следует выделить несколько наиболее актуальных оттенков, пишет «Новое время».

В частности, эксперты фешн-индустрии утверждают, что на пике популярности осенью 2019 года окажутся три ярких цвета — сливочный желтый, ярко-розовый и светло-зеленый.

Предлагаем вдохновиться Insta-подборкой стильных образов с самыми модными оттенками сезона, которые должны быть в гардеробе каждой модницы этой осенью.

Модный цвет осени: Сливочно-желтый

На смену депрессивным черному и коричневому оттенкам этой осенью приходит сливочно-желтый цвет, который, по мнению стилистов, будет отлично сочетаться с классическими осенними must-have вещами — темной обувью и денимом.

Модный цвет осени: Розовый

В моду возвращается главный тренд 80-х годов — одежда ярко-розового цвета. В этом дерзком оттенке стилисты рекомендуют выбирать пиджаки и брючные костюмы. Также популярны осенние образы, в которых главным акцентом станет аксессуар ярко-розового цвета.

Модный цвет осени: Светло-зеленый

Одежда светло-зеленого цвета обещает стать ярким дополнением вашего осеннего гардероба. По данным экспертов, особенно актуальны вещи цвета свежей листвы — он же greenery. Кроме того, в этом оттенке особенно эффектно будут смотреться сияющие ткани — шелковые платья или сатиновые юбки.