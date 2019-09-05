Стало известно, на каких условиях смогут строиться минчане в Смолевичах 2 5.09.2019, 16:41

«Квадрат» — 614 долларов.

В Смолевичах будет строиться еще один экспериментальный дом для минчан-очередников на 192 квартиры, пишет tut.by. Рассчитывать на жилье в городе-спутнике смогут те столичные жители, которые стоят на очереди улучшения жилищных условий. Сегодня на сайте Мингорисполкома появилась информация о том, как распределили квартиры в этом доме между районами Минска и почем будет квадратный метр.

Еще в начале августа председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Александр Кручанов рассказал, что на экспериментальный дом в Смолевичах претендует 1,5 тысячи человек. Это значит, что у минчан все же появился интерес к жилью не в столице. Поскольку в первый экспериментальный дом в этом же городе-спутнике еле наскребли желающих.

Новый дом для минчан-очередников будет строиться долевым способом в северо-западной части Смолевич. Застройщик — УКС «Миноблисполкома».

В доме будет 192 квартиры, среди которых: 50 однокомнатных, 57 двухкомнатных, 82 трехкомнатные и 3 четырехкомнатные.

Общая площадь квартир в среднем составит: однокомнатных — 42 квадратных метра, двухкомнатных — 60 квадратных метров, трехкомнатных — 75 квадратных метров, четырехкомнатных — 100 «квадратов».

Также уже известна и ориентировочная цена квадратного метра — 1 291,47 белорусского рубля (площадь квартир и стоимость квадратного метра будет уточняться). В долларовом эквиваленте это 614 долларов.

Квартиры в экспериментальном доме уже выделены Мингорисполкомом администрациям районов Минска. Их количество рассчитывалось пропорционально количеству таких граждан в каждом районе. Вот как в итоге это выглядит:

Район Количество очередников Количество выделенных квартир Заводской 24 650 24 Ленинский 22 000 21 Московский 31 938 33 Октябрьский 13 709 14 Партизанский 9 309 9 Первомайский 24 248 23 Советский 16 625 16 Фрунзенский 43 598 44 Центральный 8 704 8

К слову, строительство жилого дома будет осуществляться без опубликования проектной декларации и предусматривать ограниченную прибыль в размере не более трех процентов от определенной в текущих ценах сметной стоимости объектов долевого строительства.

Прием заявлений будет осуществляться с 6 сентября по 5 декабря 2019 года. При формировании списка дольщиков будет учитываться дата постановки их на учет, а также наличие внеочередного права на улучшение жилищных условий.