Стало известно, на каких условиях смогут строиться минчане в Смолевичах

Стало известно, на каких условиях смогут строиться минчане в Смолевичах2
- 5.09.2019, 16:41
«Квадрат» — 614 долларов.
В Смолевичах будет строиться еще один экспериментальный дом для минчан-очередников на 192 квартиры, пишет tut.by. Рассчитывать на жилье в городе-спутнике смогут те столичные жители, которые стоят на очереди улучшения жилищных условий. Сегодня на сайте Мингорисполкома появилась информация о том, как распределили квартиры в этом доме между районами Минска и почем будет квадратный метр.
Еще в начале августа председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Александр Кручанов рассказал, что на экспериментальный дом в Смолевичах претендует 1,5 тысячи человек. Это значит, что у минчан все же появился интерес к жилью не в столице. Поскольку в первый экспериментальный дом в этом же городе-спутнике еле наскребли желающих.
Новый дом для минчан-очередников будет строиться долевым способом в северо-западной части Смолевич. Застройщик — УКС «Миноблисполкома».
В доме будет 192 квартиры, среди которых: 50 однокомнатных, 57 двухкомнатных, 82 трехкомнатные и 3 четырехкомнатные.
Общая площадь квартир в среднем составит: однокомнатных — 42 квадратных метра, двухкомнатных — 60 квадратных метров, трехкомнатных — 75 квадратных метров, четырехкомнатных — 100 «квадратов».
Также уже известна и ориентировочная цена квадратного метра — 1 291,47 белорусского рубля (площадь квартир и стоимость квадратного метра будет уточняться). В долларовом эквиваленте это 614 долларов.
Квартиры в экспериментальном доме уже выделены Мингорисполкомом администрациям районов Минска. Их количество рассчитывалось пропорционально количеству таких граждан в каждом районе. Вот как в итоге это выглядит:
|Район
|Количество очередников
|Количество выделенных квартир
|Заводской
|24 650
|24
|Ленинский
|22 000
|21
|Московский
|31 938
|33
|Октябрьский
|13 709
|14
|Партизанский
|9 309
|9
|Первомайский
|24 248
|23
|Советский
|16 625
|16
|Фрунзенский
|43 598
|44
|Центральный
|8 704
|8
К слову, строительство жилого дома будет осуществляться без опубликования проектной декларации и предусматривать ограниченную прибыль в размере не более трех процентов от определенной в текущих ценах сметной стоимости объектов долевого строительства.
Прием заявлений будет осуществляться с 6 сентября по 5 декабря 2019 года. При формировании списка дольщиков будет учитываться дата постановки их на учет, а также наличие внеочередного права на улучшение жилищных условий.