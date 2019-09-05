1,5 миллиона россиян ушли работать в теневой бизнес 5.09.2019, 16:49

По официальным подсчетам в «серой зоне» работает каждый пятый.

В Росстате зафиксировали новый виток роста неформальной занятости в России. Во втором квартале 2019 года доля работающих неофициально россиян выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 15,25 млн человек или 21,3% от общей численности занятых, пишет finanz.ru.

Год к году она увеличилась на целый процентный пункт и достигла наивысшего значения с 2016 года, который был рекордным по размеру неформального сектора по крайней мере с 2006 года. По итогам 2016 года количество занятых неофициально было почти таким же, как сейчас (15,4 млн человек) и составляло 21,2% от общего количества занятых. Максимальным в тот год был показатель за третий квартал - 22,3%, или 16,3 млн человек.

Сегодня в неформальном секторе работает каждый пятый россиянин, сообщает РБК. По данным Росстата, мужчин среди них больше (8,36 млн), чем женщин (6,89 млн). Для подавляющего большинства (14,2 млн) работа в неформальном секторе является единственной. Лишь чуть более 1 млн человек совмещают ее с официальным трудоустройством.

Из тех, у кого основная работа неофициальная, 9,4 млн человек работают по найму у физических лиц, индивидуальных предпринимателей, в фермерском хозяйстве, а 3,6 млн человек трудятся в сфере предпринимательской деятельности без образования юридического лица (в том числе самозанятые). Еще 1,1 млн человек зарабатывают на собственном домашнем хозяйстве, охотой или рыбной ловлей.

Причиной разрастания неформального сектора стало сокращение малого бизнеса и миграция предпринимателей в ИП или самозанятых, указывает профессор НИУ ВШЭ Симон Кордонский. По данным Росстата, количество малых предприятий, включая микропредприятия, сократилась в 2018 году на 3,3% по сравнению с 2017 годом, а количество только малых предприятий в первом квартале 2019 года уменьшилось почти на 7% с конца 2018 года.

Росстат понимает под занятыми в неформальном секторе людей, которые работают по меньшей мере в одной организации, не зарегистрированной в качестве юридического лица. В статистику входят и те, для кого эта работа является основной, и те, для кого она дополнительная. Это, в частности, индивидуальные предприниматели и те, кто работает у них по найму, самозанятые, фермеры, члены семьи, которые помогают своим родственникам в бизнесе, и т.д.

Сотрудники юридических лиц, с которыми не оформлен трудовой договор или которые получают серую зарплату, не включаются в учет неформальной занятости.