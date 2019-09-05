Политзаключенный Михаил Жемчужный и в колонии занимается наукой 1 5.09.2019, 16:53

Михаил Жемчужный

Фото: «Радыё Свабода»

С мая он провел в ШИЗО почти 70 суток.

Политзаключенный Михаил Жемчужный написал, что начиная с 19 мая провел в штрафном изоляторе колонии в Горках почти 70 суток.

"Тем не менее, Михаил не теряет оптимизма и даже нашел для себя за решеткой занятие - занимается какими-то научными разработками", - рассказал сайту palitviazni.info правозащитник Леонид Светик, который переписывается с политзаключенным.

"До 29 августа Михаил Жемчужный был в ПКТ, но на данный момент нет информации о том, что с ним сейчас происходит, - говорит Леонид Светик. - Кстати, в августе у Михаила был день рождения, ему исполнилось 64 года".

Политзаключенный отмечает, что у него по-прежнему проблемы с перепиской, многие его письма не выпускают за пределы колонии, а уничтожают.

"Также Жемчужный сообщил, что, начиная с 19 мая он провел в ШИЗО почти 70 суток, - добавляет правозащитник. - Пока теплая погода, терпеть еще можно, но с наступлением холодов все будет куда сложнее.

А еще Михаил рассказал, что решил продолжать в колонии какие-то научные исследования, которыми занимался на свободе. Так и время быстрее идет. Все свои наработки он записывает на бумаге, так как в ПКТ это разрешено ".

Напомним, что Михаил Жемчужный - бывший доцент Витебского технологического университета, кандидат технических наук, известный в академической среде исследователь и изобретатель. В свое время он занимался чистой наукой, руководил исследовательской лабораторией, которая работала над получением водорода для использования в промышленности.