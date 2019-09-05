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Кремль создаст систему учета интернет-пользователей

  • 5.09.2019, 17:04
Кремль создаст систему учета интернет-пользователей

Текущие системы статистики не устраивают чиновников своей разрозненностью.

Сотрудники Кремля и профильных министерств обсуждают возможность создания единой государственной системы интернет-статистики, которая будет учитывать просмотры статей и видео и показы рекламы в интернете. Об этом пишет в четверг газета "Ведомости", передает «Радио Свобода».

Государство хочет чётко понимать, какую информацию смотрят его граждане в сети и какие интернет-площадки оказывают наибольшее влияние на общественное мнение, рассказывают собеседники "Ведомостей". Текущие системы статистики не устраивают чиновников своей разрозненностью. Например, администрации президента не удалось достоверно оценить аудиторию онлайн-просмотров прямой линии Владимира Путина в июне 2019 года, утверждают источники издания.

Кроме того, система интернет-учета поможет профильным министерствам оценивать показы российских сериалов и фильмов и мониторить объёмы рекламного рынка, что поможет точнее рассчитывать налогообложение.

Каким образом Кремль убедит площадки устанавливать счётчик, не сообщается. Если статистику установят несколько крупнейших площадок, он может стать "золотым стандартом", считает замминистра связи Алексей Волин. Тогда те площадки, которые от него откажутся, начнут терять рекламодателей, думает он.


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