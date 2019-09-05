«Тунеядцы» с октября будут полностью оплачивать отопление и газ 5.09.2019, 17:17

Потяжелевшие жировки скоро придут.

Белорусам, которые попали в «тунеядскую» базу «не занятого в экономике населения», с октября будут приходить платежки за газоснабжение и теплоснабжение по «экономически обоснованным тарифам», пишет tut.by.

При этом по-прежнему неизвестно, сколько человек находится в базе «не занятого в экономике населения» и сколько из них уже получают потяжелевшие жировки. Напомним, с января этого года «тунеядцы» по полным тарифам оплачивают горячее водоснабжение.

В Беларуси насчитали около полумиллиона «не занятых в экономике», сообщила в начале декабря прошлого года министр труда Ирина Костевич. Откуда нашли столько «иждивенцев» и кто попал в эту базу, министр не уточняла.

— За прошедший период из базы исключены 86 тысяч человек. Сейчас в ней остается чуть более 425 тысяч граждан, — рассказывал в феврале этого года заместитель министра труда Валерий Ковальков. По его словам, в ведомстве проанализировали списки «не занятых в экономике». Около 110 тысяч граждан из перечня, начиная с 2003 года, ни разу не были зарегистрированы в базе индивидуального персонифицированного учета в системе государственного социального страхования. А еще 135 тысяч человек не работают более пяти лет.

При этом в Минтруда, озвучивая общее количество «тунеядцев», не поясняли, включают ли в их число родителей детей до 7 лет и тех, у кого есть приусадебные и сельскохозяйственные участки. Если с учетом этих категорий, то получаются одни цифры, а если без учета, то меньше.

К примеру, в Витебской области изначально «в базу не занятых» в экономике попало около 78 тысяч человек, сообщали ранее vitvesti.by. К середине января из базы исключили 1,5 тысячи человек, у которых есть приусадебные и сельскохозяйственные участки, около 1000 человек, которые работают и уплачивают налоги за пределами Беларуси, а также плательщиков единого налога и других.

Журналисты поинтересовался в ведомстве, сколько сейчас человек включено «в базу не занятого в экономике населения» и сколько белорусов получили уведомления на оплату ЖКУ по полным тарифам.

В ведомстве сослались на закон «Об информации, информатизации и защите информации» и сообщили, что «информация по запросу не может быть представлена, поскольку для ее получения требуется проведение аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой ваших прав и законных интересов (прав и интересов журналиста. — Прим.)».

Так, в Минтруда не стали отвечать в том числе на эти вопросы:

Сколько человек, по последним данным, включено в «тунеядскую» базу?

Сколько человек находится в базе с учетом родителей детей до 7 лет и тех, у кого есть приусадебные и сельскохозяйственные участки?

Как число включенных в базу отличается по регионам?

Сколько человек, которые включены в базу, получили извещения на оплату ЖКУ с выставленными «по экономически обоснованным тарифам» платежами за подогрев воды?

Могут ли попавшие в базу обжаловать решение о своем включении «в базу не занятых»? Куда для этого нужно обращаться?

Рассматривают ли власти вопрос корректировки декрета № 3 «О содействии занятости населения» и других документов, которые приняты во исполнение данного декрета?