Премьер-министр Польши: Экономическая политика правительства укрепляет национальный суверенитет 5.09.2019, 17:30

Матеуш Моравецкий

Фото: PAP/Darek Delmanowicz

В Крынице-Здруй завершился XXIX экономический форум, который еще называют «польским Давосом».

Это крупнейшее место встречи представителей бизнеса, политики, науки, неправительственных организаций и экспертов различных отраслей, передает «Польское радио».

Петр Токарский, пресс-секретарь форума в Крынице, сообщил о количестве гостей форума: «Более 4000 человек приняли участие в экономическом форуме в этом году».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на экономическом форуме в Крынице-Здруе получил звание «Человек года» — за проведенные реформы в стране.

М. Моравецкий отметил, что экономическая политика правительства укрепляет национальный суверенитет. Глава польского правительства сообщил, что вместе с иностранными партнерами Польша будет развивать сеть 5G. Это телекоммуникационная сеть, которая обеспечивает более быструю передачу данных и одновременную поддержку большего количества устройств, нежели в случае сетей 4G, работающих сейчас в Польше.

Касаясь предстоящих парламентских выборов, Матеуш Моравецкий сказал, что выполнение предвыборных обещаний должно быть подкреплено бюджетными возможностями государства. По словам премьер-министра, «если бы к власти пришли политические конкуренты, в бюджете не хватило бы денег на реализацию основных социальных программ». М. Моравецкий имел ввиду в первую очередь партию «Гражданская платформа».