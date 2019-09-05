Видеофакт: В Гомеле рыбаки стали случайными свидетелями ночного слива в Сож неизвестно чего 7 5.09.2019, 17:43

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Иллюстрационное фото

Пока экологи спят.

Автор видеозаписей, опубликованных с сообществе «Это Гомель, детка!», утверждает, что ночные сливы в Сож происходят ежедневно с двенадцати до часу ночи, пишут «Сильные новости».

Настораживает, что слив происходит под покровом ночи, а участок Сожа находится прямо на набережной парка, где гомельчане любят порыбачить. Напротив находится городской пляж, где отдыхают, в том числе, дети.