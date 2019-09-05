СМИ: Российский спецназ понес в Сирии серьезные потери 5.09.2019, 17:56

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Инцидент произошел в провинции Идлиб.

Российский спецназ понес в Сирии серьезные потери в результате столкновения с поддерживаемыми Турцией сирийскими повстанцами из группировки Фронт национального освобождения, передает Al Masdar (перевод — nv.ua).

Как сообщается, инцидент произошел в провинции Идлиб.

Пытаясь пробраться в тыл группировки, военнослужащие РФ попали в засаду.

В результате боестолкновения, согласно данным повстанцев, были ликвидированы девять российских спецназовцев.

В то же время российский пропагандистский ресурс Ведомости со ссылкой на собственный источник заявил о трех погибших и нескольких раненых.

При этом утверждается, что военные РФ линию соприкосновения якобы не пересекали, а потери понесли в результате подрыва фугаса.

В свою очередь российское Министерство обороны сообщения о гибели своих бойцов традиционно не комментирует.