СМИ: Российский спецназ понес в Сирии серьезные потери
- 5.09.2019, 17:56
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Инцидент произошел в провинции Идлиб.
Российский спецназ понес в Сирии серьезные потери в результате столкновения с поддерживаемыми Турцией сирийскими повстанцами из группировки Фронт национального освобождения, передает Al Masdar (перевод — nv.ua).
Как сообщается, инцидент произошел в провинции Идлиб.
Пытаясь пробраться в тыл группировки, военнослужащие РФ попали в засаду.
В результате боестолкновения, согласно данным повстанцев, были ликвидированы девять российских спецназовцев.
В то же время российский пропагандистский ресурс Ведомости со ссылкой на собственный источник заявил о трех погибших и нескольких раненых.
При этом утверждается, что военные РФ линию соприкосновения якобы не пересекали, а потери понесли в результате подрыва фугаса.
В свою очередь российское Министерство обороны сообщения о гибели своих бойцов традиционно не комментирует.