NEXTA: Белорусские строители сообщили о масштабном кризисе в отрасли 15 5.09.2019, 18:20

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Союз строителей Беларуси бьет тревогу.

Телеграмм-канал NEXTA опубликовал письмо руководства Союза строителей Беларуси на имя вице-премьера Владимира Кухарева, в котором рассказывается о кризисе в области строительства: все строительные организации страны стали или убыточными, или работают на границе низкой рентабельности.

Письмо на 15 страницах от правления Союза строителей за авторством председателя организации Николая Шеремета был направлен заместителю премьер-министра Владимиру Кухареву 20 августа.

Зарплаты снизились почти вдвое

В письме отмечается, что строительная отрасль Беларуси находится в кризисном состоянии, что стало результатом невыполнения баланса экономических возможностей и директивных предписаний, а также планирования без учета ситуации на внешних и внутренних рынках.

Иллюстративное фото belsat.eu

Шеремет отмечает, что в области наблюдается резкое сокращение численности персонала, в первую очередь квалифицированных кадров. С 2014 года численность работников в строительстве сократилось почти на четверть.

«Престиж строительной профессии падает», – констатирует автор письма.

Это явление напрямую связано с низкими зарплатами строителей. Шеремет приводит следующие данные: если в 2010 году в строительстве работало 318 тысяч человек со средней зарплатой $ 1000, то на январь 2019 года там осталось немного меньше 195 тысяч при средней зарплате $ 500 (по данным Белстата, средняя зарплата строителей по состоянию на июль составил 1271,5 рубля, или примерно $ 625, – прим. belsat.eu). В обращении отмечается, что зарплаты строителей в Беларуси в 1,3–2,4 раза ниже, чем у российских, в 1,8–3,3 ниже, чем у польских, и в 1,7–5,8 ниже, чем у литовских.

Иллюстративное фото belsat.eu

На снижение качества строительства также влияет тот факт, что во время выбора организации для разработки проекта государственные органы в первую очередь смотрят на цену контракта, а не на квалификацию генерального подрядчика. Желание несмотря ни на что снизить стоимость строительства приводит к многочисленным проблемам.

«Цена не должна быть основным показателем», – уверены в Союзе строителей Беларуси.

Шеремет пишет о том, что в Беларуси наблюдается несоответствие сметной и фактической стоимости строительства в условиях «отсутствия механизмов мониторинга текущих расходов подрядчика и субподрядчика».

«Как результат – все строительные организации стали убыточными или работают на границе низкой рентабельности», – отмечается в документе.

Иллюстративное фото. Жилой комплекс возле заказника «Лебяжий». Фото belsat.eu

По словам Шеремета, нынешние сметные нормативы не соответствуют действительности, в результате чего на стройках де-факто выполняется больше работы, чем запланировано в проектной документации. Превышение расходов, запланированных в смете, иногда может достигать 30%. В Союзе строителей Беларуси считают, что пришло время «усовершенствовать системы ценообразования и сметного нормативного строительства».

Шеремет также подчеркивает, что необходимо стимулировать инициативу на местах и восстановить такие понятия как «рационализаторство» и «изобретение». Инициативы на местах сегодня просто нет, утверждает он, так как такие меры не оплачиваются.

Все эти проблемы Шеремет предлагает рассмотреть в Совете Министров, а лично Кухарева – помочь в этом.

Ілюстратыўнае фота. Шматфункцыйны комплекс па вуліцы Кастрычніцкая. Фота: Belsat.eu

«Зачем шум поднимать?»

В комментарии belsat.eu Николай Шеремет не стал оспаривать подлинность письма, но выразил возмущение утечкой информации.

Николай Шеремет. Фото znk.by

«Я не знаю, кто это в интернет дает! Я сейчас дам команду службе безопасности, чтобы это все [кто «слил» документ. –прим.] сейчас нашли, я подам на них в суд».

Председатель Союза Строителей Беларуси не ответил на вопрос, была ли уже реакция на его письмо со стороны вице-премьера. Он заверил, что ситуация в сфере строительства не является экстренной:

«Никакой катастрофы нет. В плановом порядке все будет рассмотрено. Ни одного вопроса правительство не оставляет без рассмотрения. Зачем шум поднимать?»