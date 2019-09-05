30 фактов о минском «Динамо» в КХЛ 1 5.09.2019, 19:05

Всех вы точно не знаете.

1. Минское "Динамо" провело в КХЛ 665 матчей (626 — в регулярном чемпионате, 21 — в плей-офф, 18 — в Кубке Надежды). Из них — 331 на домашней арене, пишет pressball.by.

2. Четыре раза "зубры" выходили в плей-офф — в сезонах-2010/11, -2011/12, -2014/15 и -2016/17.

3. Ни разу не преодолели первый раунд Кубка Гагарина. Особенно удручает игра в родных стенах: три победы в восьми матчах.

4. В регулярном чемпионате "Динамо" набрало 798 очков (с сезона-2018/19 любая победа оценивается в два очка) из 1814 возможных — 44%.

5. Лучший процент набранных очков в "гладком" чемпионате был зафиксирован в сезоне-2016/17 под руководством Крэйга Вудкрофта — "Динамо" набрало 58,3%. Худший результат — 29,2% в сезоне-2008/09.

6. В регулярном чемпионате "зубры" одержали 272 победы в 626 матчах (43,4%).

7. На домашней арене в регулярном чемпионате провели 313 игр, в которых 158 раз праздновали успех (50,4%). Высший процент набранных очков датируется сезоном-2014/15 — 66,4%, наименьший — 33,3 в сезоне-2008/09.

8. В гостях показатели заметно скромнее: 114 побед в 313 играх (36,4%). Лучший сезон по проценту набранных очков — 2016/17 (61,1% с Вудкрофтом), худший — 2013/14 (12,3%).

9. "Динамо" в КХЛ забросило 1607 шайбы (1522 — в регулярном чемпионате, 40 — в плей-офф, 45 — в Кубке Надежды). Кстати, юбилейную 1600-ю шайбу забросил Алексей Терещенко.

10. Показатели заброшенных шайб в регулярном чемпионате дома и в гостях примерно равны: 789 — дома, 733 — на выезде. Про плей-офф, наверное, лучше не вспоминать :)

11. "Динамо" за всю историю КХЛ пропустило 1884 шайбы (1766 — в регулярном чемпионате, 75 — в плей-офф, 43 — в Кубке Надежды). Похоже, в этом сезоне "зубры" легко доберутся до круглой цифры.

12. Вот как распределились пропущенные шайбы: 801 — дома, 965 — в гостях.

13. В матчах с участием "Динамо" в среднем за игру в ворота залетают 5,25 шайбы. На домашней арене — 5,07, на выезде — 5,43.

14. Динамовцы в истории КХЛ угрожали воротам соперника 18176 раза (без учета игр Кубка Надежды).

15. "Зубры" за 11-летнюю историю забросили 480 шайб в большинстве, потратив на это около 3000 попыток.

16. В меньшинстве соперники огорчали "Динамо" 526 раз, возможностей поиграть в большинстве у оппонентов было около 3000.

17. Более 150 шайб белорусский клуб пропустил, играя в большинстве.

18. Более 40 шайб белорусский клуб забросил, играя в меньшинстве.

19. Голкипер Юнас Энрот — рекордсмен по количеству матчей за "Динамо", по отраженным броскам, по коэффициенту надежности. Швед уступает лишь в трех важных вратарских номинациях: количеству побед (Хауген — 35, Энрот — 32), проценту отраженных бросков (Хауген — 92,0, Энрот — 91,8) и количеству шотаутов (Скривенс — 8, Энрот — 5).

20. Интересно, но самый опытный защитник "Динамо" на просторах КХЛ после Марка-Андре Граньяни Дмитрий Знахаренко — 147 игр в лиге. Игрок обороны находится на восьмом месте среди защитников по количеству матчей в истории "зубров". В этом сезоне он может обогнать целый ряд известных игроков: Дмитрия Коробова, Владимира Денисова, Олега Горошко и Кристиана Хенкеля.

21. В свою очередь, Граньяни осталось набрать семь очков, чтобы стать лучший защитником-бомбардиром в истории клуба. Неподражаемый Ник Бэйлен держится на первом месте (80).

22. Старожилы "зубров" Александр Китаров и Александр Павлович могут укрепить свои позиции в истории клуба. На данный момент они провели 331 и 295 игр соответственно. Это четвертый и седьмой показатель среди всех игроков "Динамо". Китаров в этом сезоне может обойти по этому показателю Сергея Дрозда (371) и Дмитрия Мелешко (372). В теории легенда №77 даже может вырваться в лидеры, но для этого минчанам нужно пошуметь в плей-офф. Павлович обойдет по количеству матчей за клуб Андрея Михалева (310) и Андрея Стася (323).

23. Кстати, этот дуэт в числе худших по плюс/минус в истории клуба — -38 у каждого. Ужаснее дела обстоят только у Евгения Лисовца, который покинул Минск и переехал в Уфу (-45).

24. У Теему Пулккинена 3,3 броска за игру — пятый показатель в истории "Динамо". Выше Кори Мерфи (3,4), Джефф Платт (3,5), Фредрик Петтерссон (3,8) и Джек Скилли (4,0). (У Франсиса Паре – 3,5, но после двух матчей).

25. Весьма любопытна статистика реализация бросков среди хоккеистов "Динамо". Лучший в этой номинации Алексей Терещенко с 19,4%. Из действующих хоккеистов на одиннадцатом месте — Евгений Ковыршин (15,0), а на 23-м месте Олег Евенко — 13,3%. Более того, это второй показатель среди защитников.

26. Лидер по силовым приемам в "Динамо" — Китаров (244), по блокированным броскам — Павлович (146).

27. С этого сезона на сайте КХЛ можно узнать максимальную скорость хоккеиста и пройденную им дистанцию. По состоянию на 5 сентября нападающий минского "Динамо" Игорь Мартынов развил самую высокую скорость в лиге — 39,57 км/ч.

28. Лучший бомбардир в истории клуба — Джефф Платт, 177 очков. Из действующих динамовцев ближайший показатель у Андрея Степанова — 78.

29. Лучший снайпер в истории клуба — снова Платт, 92 шайбы. Вновь из нынешнего состава ближайший преследователь белорусского канадца Степанов — 37 точных выстрелов.

30. Лучший ассистент в истории клуба — Мэтт Эллисон, 97 передач. Защитник Марк-Андре Граньяни отдал 63 результативные передачи. Это шестой показатель в истории клуба и, соответственно, ближайший к Эллисону среди действующих динамовцев.