Анна Фотыга: В 2008 году в Грузии Лех Качиньский предсказал последствия для Украины 1 5.09.2019, 19:12

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Анна Фотыга

В Европарламенте прошло мероприятие, посвященное российскому вторжению в Грузию.

В Европарламенте прошло мероприятие, посвященное российскому вторжению в Грузию в 2008 году и нынешней ситуации с правами человека на оккупированных территориях, передает корреспондент Charter97.org.

Организатором мероприятия выступила депутат из Польши Анна Фотыга. В дискуссии участвовали руководитель миссии Грузии в Евросоюзе Натали Сабанадзе, режиссер фильма «Я переплыла Ингури» Ануна Букия, грузинская омбудсмен Нино Ломджария. На встрече присутствовали евродепутаты из Литвы и Польши, представители Еврокомиссии, правозащитники, журналисты.

«Европейский союз и страны-члены ЕС не признают оккупацию Россией грузинских территорий и считают ее незаконной», - напомнила депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга.

«Покойный Президент Польши Лех Качиньский, во время своей поездки в Грузию в августе 2008 года говорил: «Mы обязаны остановить эту цепь событий, связанных с агрессией в Грузии». Мы все еще обязаны это сделать, несмотря на изменения на международной политической сцене. Президент Лех Качиньский предсказал тогда последствия для Украины. После Украины это может случится, на самом деле, в любой стране, не обязательно только в восточных частях Европы, потому что агрессия идет дальше и для этого есть новые средства», - сказала Анна Фотыга.

«Российская агрессия - это угроза национальной безопасности Грузии. Она задерживает наше развитие. Главной ее целью является помешать нашему выбору, как свободного государства, внешнеполитической ориентации и союзников», - сказала грузинский посол Натали Сабанадзе.

Режиссер Ануна Букия презентовала отрывки из своего документального фильма «Я переплыла Ингури», в котором показано, как бывшие беженцы из Абхазии, вынуждены с огромными трудностями и риском «незаконно пересекать» искусственную административную границу, если они хотят, например, просто встретиться с родственниками.

Омбудсмен Нино Ломджария рассказала о многочисленных нынешних нарушения прав человека, на оккупированных Россией территориях.

Сейчас российские власти проводят так называемое "укрепление границы", то есть, устанавливают заборы из колючей проволоки. Когда несколько грузинских домов оказались по ту сторону новой "границы", людям дали три дня на сборы и переезд.

За «незаконное пересечение границы» задерживают и могут поместить в следственный изолятор на два месяца. Иногда власти непризнанных республик вводят «временное ограничение» на пересечение границы.

В марте этого года задержанный за «незаконное пересечение границы» Ираклий Кварацхели, по словам российских пограничников, покончил с собой, находясь в подразделении ФСБ России в Абхазии.

Как рассказала Нино Ломбарджия, на оккупированных территориях есть проблемы со здравоохранением, и не хватает оборудования, поэтому люди ездили за медицинской помощью в Грузию. После «укрепления границы» такие поездки стали невозможны.

Анна Фотыга отметила, что «оккупационные власти относятся к территориям как базам для размещения солдат, и абсолютно не уделяют внимания судьбе и благосостоянию простых людей».

Ингурская гидроэлектростанция располагается на границе между Грузией и оккупированными территориями. «С той стороны инвестиций в Ингурскую ГЭС практически не было с момента оккупации. Что касается инфраструктуры, они, в значительной степени, хотят вынудить грузинские власти предоставлять повседневную поддержку [оккупированным территориям]», - сказала Анна Фотыга

«Боюсь, что то, что происходит сейчас в Восточной Украине это действия по тому же шаблону, который мы видели в Абхазии и Южной Осетии. Это затягивание конфликта. Возможно, будет достигнуто прекращение огня, но конфликт не будет разрешен. Это, по сути, способ парализовать Украину и нас [Грузию], чтобы мы были не в состоянии выполнить условия, необходимые для присоединения», - отметила в конце встречи грузинский посол Натали Сабанадзе.