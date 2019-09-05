Бразилия может привлечь белорусские компании к добыче нефти 5.09.2019, 19:54

Об этом сообщил посол Бразилии в Беларуси.

Бразилия рассматривает возможность привлечения белорусских компаний к проекту по освоению новых месторождений нефти и добыче нефти. Об этом сообщил журналистам посол Бразилии в Беларуси Пауло Фернандо Диас Ферес, передает БелТА.

По словам посла, в Бразилии имеются достаточные запасы нефти, страна обеспечивает собственные потребности в этом сырье. Сейчас рассматривается возможность добычи нефти на суше и в соседних с Бразилией государствах. Ведутся исследования по оценке новых залежей нефти и природного газа.

"Беларусь имеет опыт и знания по добыче нефти на суше. До приезда в Минск я общался с господином Церковским (послом Беларуси в Бразилии Александром Церковским. - Прим.) и он упомянул о такой возможности. Так совпало, что моим другом является директор второй по размеру компании по добыче нефти в Бразилии. Я организовал встречу представителей посольства и этой компании", - рассказал посол. Он отметил, что говорить о конкретных результатах пока рано. "Мы в самом начале, время покажет, как будет развиваться это направление", - добавил он.