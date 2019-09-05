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В Минске во время капремонта упала строительная люлька с рабочими

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  • 5.09.2019, 20:01
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В Минске во время капремонта упала строительная люлька с рабочими

Рабочие смогли удержаться в конструкции.

В Минске во время работ по капремонту дома на Филатова, 7, обвалилась строительная люлька с рабочими.

Очевидец происшествия Иван Веденин опубликовал фото и видео у себя в Facebook с подписью «немного трэша именем капремонта». На кадрах видно, как люлька повисла между четвертым и вторым этажом.

— Обвалилась одна из опор подвесного балкона вместе с рабочими. К счастью, вторая выдержала и рабочие успешно эвакуировались.

Обошлось без пострадавших. Рабочие удержались в конструкции и смогли зайти в окно на втором этаже.

По словам очевидца, на месте не было ни милиции, ни МЧС. Строители сами сняли повисшую люльку с помощью крана.

В Минском городском управлении Департамента госинспекции труда сообщили tut.by , что вызовов по такому адресу не поступало, но объяснили — если происшествие без пострадавших, то этот вопрос не в их компетенции.


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