«Слуга народа» намерена поменять регламент Верховной Рады 5 5.09.2019, 20:02

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В партии Зеленского хотят более быстрого и динамичного рассмотрения вопросов.

Первый вице-спикер новой Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что фракция «Слуги народа» планирует разработать новый регламент работы парламента.

Об этом сообщает «Украинская правда».

«Самая большая ошибка, что мы за 28 лет не получили регламент Верховной Рады Украины, потому что действующий регламент Верховной Рады Украины, к сожалению, это процедурный джем — вы туда попадаете и вы уже не можете двигаться, это тромб для любых вопросов» — сказал он.

По словам Стефанчука, задача номер один — «разработать совершенно новый регламент, который был бы совокупностью процедур, а не совокупностью каких-то других вещей, и которые бы позволили, при сохранении прав большинства и оппозиции, но обеспечивать быстрое и динамичное рассмотрение вопросов».

Стефанчук отметил, что в ином случае принятие законов в парламенте будет оставаться «процессом ради процесса, когда вносится какой-то кодекс и умирает под пятью тысячами поправок».